Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 ноября.

Цифра дня – 13

– 13 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи – 4

Смело стройте сегодня планы на ближайший месяц и заносите их в органайзер. Среди главных плюсов дня: терпение, гибкость мысли и интуиция. А вот среди минусов – авантюры и обман. В бизнесе хороший день, чтобы начать все с чистого листа.

Красота и здоровье: обязательно позаботьтесь о своих почках и мочеполовой системе. Полезен уход за лицом и расслабляющие ванны.

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