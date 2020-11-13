Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 ноября.

Цифра дня – 10

– 10 Цвет дня – красный

– красный Число удачи – 1

В основе дня лежит доверие своей интуиции и желание избегать суеты. Среди главных плюсов дня – информативные сны, знаки судьбы и целеустремленность. А вот среди минусов – гордыня и высокомерие. Хороший день для подведения итогов и завершения дел в бизнесе.

Красота и здоровье: обратите внимание на щитовидную железу, горло и бронхи. Хороший день для избавления от вредных привычек. Снизьте потребление сахара.

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