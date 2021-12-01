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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 декабря

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 16:40
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 1 декабря.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В главных плюсах дня – знания, логика и карьерный рост. При этом минусы дня несут гиперперфекционизм и излишнюю категоричность. В основе дня – осознание цели. В вопросах красоты и фитнеса – уход за волосами.

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В отношении здоровья избегайте сквозняков и переохлаждения. Берегите почки и мочеполовую систему. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не зацикливайтесь на мелочах, постарайтесь увидеть картинку в целом. И по возможности уделите внимание благотворительности.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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