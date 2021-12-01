Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 декабря

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 1 декабря.
- Цифра дня – 9
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня – знания, логика и карьерный рост. При этом минусы дня несут гиперперфекционизм и излишнюю категоричность. В основе дня – осознание цели. В вопросах красоты и фитнеса – уход за волосами.
В отношении здоровья избегайте сквозняков и переохлаждения. Берегите почки и мочеполовую систему. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не зацикливайтесь на мелочах, постарайтесь увидеть картинку в целом. И по возможности уделите внимание благотворительности.
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