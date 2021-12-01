Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 1 грудня.

Цифра дня – 9

Колір дня – білий

Число успіху – 9

У головних плюсах дня – знання, логіка та кар'єрне зростання. При цьому мінуси дня несуть гіперперфекціонізм та зайву категоричність. В основі дня – усвідомлення мети. У питаннях краси та фітнесу – догляд за волоссям.

Реклама

Щодо здоров'я уникайте протягів та переохолодження. Бережіть нирки та сечостатеву систему. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, не зациклюйтесь на дрібницях, постарайтеся побачити картинку загалом. І по можливості приділіть увагу благодійності.

Читайте інші матеріали на тему:

Реклама