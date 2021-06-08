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ТОП-3 гаджета, які допоможуть стежити за безпекою дітей

Сьогодні, 15:59

Якщо ваша дитина дійсно зникла, слід негайно повідомити про це в поліцію

Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Фото: скриншот

За минулий рік в поліцію надійшло понад 15 тисяч повідомлень про зникнення дітей. Батьки, як правило, не готові до такого і тому блискавично впадають в паніку. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч дізналися, що робити в подібних ситуаціях, де шукати дітей і які гаджети в цьому допоможуть.

З 15 тисяч звернень про зникнення дітей майже 90% завершилися успішними пошуками, і українські показники зараз одні з найвищих в світі! І звичайно, все це не без допомоги гаджетів. Сьогодні є кілька варіантів трекерів для пошуку дитини.

Які є варіанти трекерів для дитини

Перше – смарт-годинники (1000 грн), які працюють за допомогою SIM-карти і інтернету, але, якщо зв'язку немає – це вже проблема.

Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Фото: скриншот

Другий варіант – більш професійні трекери.

"Для такого GPS-трекера є мобільний додаток, який можна встановити одночасно на кілька телефонів. Пінг налаштовується абсолютно різний, наприклад, 5 секунд, тобто кожні 5 секунд він передає інформацію про своє місцезнаходження", – розповів експерт з безпеки Євген в ефірі телеканалу" Україна".

Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Фото: скриншот

Коштує такий трекер близько 2000 грн. Заряджати його треба раз в три дні, але швидко – до півгодини. І головне – це не тільки маячок. Для дитини можна визначити територію і, якщо вона її залишає, батьки отримують сигнал.

Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Які гаджети допоможуть стежити за безпекою дітей
Фото: скриншот

Також трекер можна підключити до системи охорони і разом з вами шукати дитину буде спеціалізована бригада, максимальний час її прибуття – до 8 хвилин. Крім того, в екстреному випадку дитина сама може повідомити про це.

Однак пам'ятайте, якщо ваша дитина дійсно зникла, слід негайно повідомити про це в поліцію! Але краще, звичайно, підстрахуватися.

Який вибрати трекер для дитини – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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