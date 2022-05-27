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Страх и панические атаки во время войны – 3 простых упражнения, как продышать стресс

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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27 мая, 10:00
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Если вас "штормит" от стресса, страха или ненависти, справиться поможет упражнение на дыхание. Как правильно делать вдохи и выдохи, чтобы успокоится – в статье
Продышать стресс и остановить паническую атаку из-за войны с Россией помогут простые вдохи и выдохи
Продышать стресс и остановить паническую атаку из-за войны с Россией помогут простые вдохи и выдохи / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Уже более трех месяцев идет война России с Украиной и все это время наша психика находится в ненормальных условиях, выдерживая колоссальное напряжение. Что делать со страхом и паникой – рассказала и показала упражнения, как продышать стресс психолог Оксана Ефремова.

Вся страна держит оборону – кто на линии фронта, кто волонтерит, кто в работе, кто со своими детьми и близкими. В таких условиях мы все с различными нюансами и особенностями проходим определенные типовые этапы на пути к адаптации.

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Далеко не у всех получается медитировать или использовать упражнения для тела, а коротко подышать сумеет каждый
Далеко не у всех получается медитировать или использовать упражнения для тела, а коротко подышать сумеет каждый / Фото: istockphoto.com

Очень важно понимать, что с вами происходит сейчас, чего ждать дальше, и главное – как справляться с этим. Далеко не у всех получается медитировать или использовать упражнения для тела, чтобы успокоиться, когда вас "штормит". Попробуйте следующие дыхательные упражнения:

1. Сделайте глубокий выдох, не обращая внимания на вдох – он произойдет автоматически. От 3 до 7 таких выдохов будет достаточно.

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2. Подышите квадратом: вдох – пауза, выдох – пауза, или считайте от 1 до 4 при вдохе и выдохе. Сделайте 3-7 подходов.

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3. Если вас трусит от стресса или напряжения – потрусите руками и ногами, как получится. Это поможет снять напряжение и успокоиться.

Также мы писали, как остановить паническую атаку самостоятельно – 5 шагов, которые помогут снять стресс.

А еще узнайте, как заземлиться при стрессе и быстро побороть "эмоциональную бурю".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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