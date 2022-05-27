Страх та панічні атаки під час війни – 3 простих вправи, як продихати стрес

Вже понад три місяці йде війна Росії з Україною і весь цей час наша психіка перебуває у ненормальних умовах, витримуючи величезну напругу. Що робити зі страхом та панікою – розповіла та показала вправи як продихати стрес, психолог Оксана Єфремова.
Вся країна тримає оборону – хтось на лінії фронту, хтось волонтерить, хтось у роботі, хтось зі своїми дітьми та близькими. У таких умовах ми всі з різними нюансами та особливостями проходимо певні типові етапи на шляху до адаптації .
Дуже важливо розуміти, що з вами відбувається зараз, на що чекати далі, і головне – як справлятися з цим. Далеко не всім виходить медитувати або використовувати вправи для тіла, щоб заспокоїтися, коли вас "штормить". Спробуйте такі дихальні вправи:
1. Зробіть глибокий видих, не зважаючи на вдих – він станеться автоматично. Від 3 до 7 таких видихів буде достатньо.
2. Подихайте квадратом : вдих – пауза, видих – пауза, або рахуйте від 1 до 4 при вдиху та видиху. Зробіть 3-7 підходів.
3. Якщо вас трясе від стресу або напруги – потрусіть руками та ногами , як вийде. Це допоможе зняти напругу та заспокоїтися.
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