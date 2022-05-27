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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Страх та панічні атаки під час війни – 3 простих вправи, як продихати стрес

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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27 травня, 10:00
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Якщо вас "штормить" від стресу, страху чи ненависті, впоратися допоможе вправа на дихання. Як правильно робити вдихи та видихи, щоб заспокоїтися – у статті
Продихати стрес і зупинити панічну атаку через війну з Росією допоможуть прості вдихи та видихи
Продихати стрес і зупинити панічну атаку через війну з Росією допоможуть прості вдихи та видихи / Фото: Колаж: Сьогодні,

Вже понад три місяці йде війна Росії з Україною і весь цей час наша психіка перебуває у ненормальних умовах, витримуючи величезну напругу. Що робити зі страхом та панікою – розповіла та показала вправи як продихати стрес, психолог Оксана Єфремова.

Вся країна тримає оборону – хтось на лінії фронту, хтось волонтерить, хтось у роботі, хтось зі своїми дітьми та близькими. У таких умовах ми всі з різними нюансами та особливостями проходимо певні типові етапи на шляху до адаптації .

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Далеко не всім виходить медитувати або використовувати вправи для тіла, а коротко подихати зуміє кожен
Далеко не всім виходить медитувати або використовувати вправи для тіла, а коротко подихати зуміє кожен

Дуже важливо розуміти, що з вами відбувається зараз, на що чекати далі, і головне – як справлятися з цим. Далеко не всім виходить медитувати або використовувати вправи для тіла, щоб заспокоїтися, коли вас "штормить". Спробуйте такі дихальні вправи:

1. Зробіть глибокий видих, не зважаючи на вдих – він станеться автоматично. Від 3 до 7 таких видихів буде достатньо.

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2. Подихайте квадратом : вдих – пауза, видих – пауза, або рахуйте від 1 до 4 при вдиху та видиху. Зробіть 3-7 підходів.

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3. Якщо вас трясе від стресу або напруги – потрусіть руками та ногами , як вийде. Це допоможе зняти напругу та заспокоїтися.

Також ми писали, як зупинити панічну атаку самостійно – 5 кроків, які допоможуть зняти стрес.

А ще дізнайтеся, до Як заземлитися при стресі і швидко подолати "емоційну бурю".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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