Как заземлиться при стрессе и быстро побороть "эмоциональную бурю" – простая техника

Стресс, переживания, тяжелые чувства могут вызвать так называемую "эмоциональную бурю". Какие упражнения помогут взять себя в руки и успокоиться – в статье

Заземлиться при стрессе и быстро побороть «эмоциональную бурю» - простая техника на дыхание и концентрацию / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Когда мы сталкиваемся с тяжелыми чувствами, особенно сейчас во время войны с Россией или "эмоциональной бурей", нам нужно научиться "заземляться". Это можно сделать путём взаимодействия с окружающим миром и сосредоточением на том, что мы делаем. Как – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Попытайтесь выполнить простое упражнение на заземление. Сама техника не сможет навсегда прогнать ваши "эмоциональные бури". Но в такие моменты нестабильности поможет совладать с эмоциями и сберечь вас. Пока это нестабильное состояние не пройдет.

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В моменты нестабильности техника заземления поможет совладать с эмоциями и сберечь вас / Фото: ВОЗ

Для начала сконцентрируйтесь на ваших ощущениях и мыслях. Потом постарайтесь переключиться на тело:

медленно вдохните и выдохните

медленно "вдавите" ступни в пол

вытяните руки вдоль тела, тоже медленно.

Поменяйте фокус с себя на мир вокруг вас – какие звуки вы слышите, какие запахи, где вы сейчас и что делаете / Фото: ВОЗ

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Потом поменяйте фокус с себя на мир вокруг вас – какие звуки вы слышите, какие запахи, где вы сейчас и что делаете. Если появляются тяжелые мысли и чувства, то старайтесь просто отпускать их, а не углубляться в эти мысли. То есть сразу переключаете внимание на мир вокруг вас. И на то, что вы можете в этом мире чувствовать, чего касаться и чем наслаждаться.

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