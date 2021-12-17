Полнолуние на Николу Зимнего 19 декабря: что можно и нельзя делать

Святой Николай в 2021 году принесет не только полный мешок подарков, но еще и полную луну.

Полнолуние 19 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В День святого Николая, 19 декабря, наступит праздник подарков и смена фазы Луны – последнее в уходящем 2021 году полнолуние . Чем интересен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 19 декабря

Итак, 19 декабря, после того, как завершится сказочная ночь, и все подарки будут аккуратно разложены под подушки, в 6 часов 36 минут по киевскому времени состоится полнолуние.

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Традиционно декабрьское полнолуние носит название Холодная Луна, Дубовая Луна, а также Луна Длинных Ночей . Это особенно символично, поскольку спустя два дня, 21 декабря, действительно наступит самый короткий день и самая длинная ночь в году – День зимнего солнцестояния-2021.

Это полнолуние пройдет под знаком зодиака Близнецы . Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак способен сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Он помогает общению, знакомствам и непринужденной беседе.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.

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Как себя вести во время полнолуния 19 декабря

В полнолуние под знаком Близнецы благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми – вы легко найдете общий язык.

– вы легко найдете общий язык. Также благоприятно совершать короткие поездки и перемещения , не ради каких-то конечных целей, а просто, чтобы удовлетворить потребность в насыщении впечатлениями.

, не ради каких-то конечных целей, а просто, чтобы удовлетворить потребность в насыщении впечатлениями. Получение знаний и поиск нужной информации под влиянием Близнецов пройдет гораздо легче.

под влиянием Близнецов пройдет гораздо легче. Из занятий в этот период лучше всего подойдут те, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.

и больших временных затрат. Возросшая интеллектуальная активность благотворно влияет на дела, которые требуют мгновенного принятия решений .

Что нельзя делать во время полнолуния 19 декабря

В дни Близнецов желательно не выполнять никаких ответственных дел , лучше отложить их на потом.

, лучше отложить их на потом. В этот период люди легче всего совершают ненужные покупки , тратят время на ненужное общение и посещение бесполезных мероприятий.

, тратят время на ненужное общение и посещение бесполезных мероприятий. Поддавшись мимолетному порыву , есть риск наделать ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть.

, есть риск наделать ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть. Не стоит брать деньги в долг.

в долг. Не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

– они не принесут ожидаемого результата. Также не стоит хвататься за несколько дел одновременно – ни одно не будет доведено до логического завершения.

Ранее мы рассказывали, почему кладут подарки под подушку в День святого Николая.