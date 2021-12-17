Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Лучшие актеры 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Полнолуние на Николу Зимнего 19 декабря: что можно и нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
17 декабря, 18:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Святой Николай в 2021 году принесет не только полный мешок подарков, но еще и полную луну.
Полнолуние 19 декабря
Полнолуние 19 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В День святого Николая, 19 декабря, наступит праздник подарков и смена фазы Луны – последнее в уходящем 2021 году полнолуние . Чем интересен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 19 декабря

Итак, 19 декабря, после того, как завершится сказочная ночь, и все подарки будут аккуратно разложены под подушки, в 6 часов 36 минут по киевскому времени состоится полнолуние.

Реклама

Традиционно декабрьское полнолуние носит название Холодная Луна, Дубовая Луна, а также Луна Длинных Ночей . Это особенно символично, поскольку спустя два дня, 21 декабря, действительно наступит самый короткий день и самая длинная ночь в году – День зимнего солнцестояния-2021.

Это полнолуние пройдет под знаком зодиака Близнецы . Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак способен сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Он помогает общению, знакомствам и непринужденной беседе.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.

Реклама

Как себя вести во время полнолуния 19 декабря

  • В полнолуние под знаком Близнецы благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми – вы легко найдете общий язык.
  • Также благоприятно совершать короткие поездки и перемещения , не ради каких-то конечных целей, а просто, чтобы удовлетворить потребность в насыщении впечатлениями.
  • Получение знаний и поиск нужной информации под влиянием Близнецов пройдет гораздо легче.
  • Из занятий в этот период лучше всего подойдут те, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.
  • Возросшая интеллектуальная активность благотворно влияет на дела, которые требуют мгновенного принятия решений .

Что нельзя делать во время полнолуния 19 декабря

  • В дни Близнецов желательно не выполнять никаких ответственных дел , лучше отложить их на потом.
  • В этот период люди легче всего совершают ненужные покупки , тратят время на ненужное общение и посещение бесполезных мероприятий.
  • Поддавшись мимолетному порыву , есть риск наделать ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть.
  • Не стоит брать деньги в долг.
  • Не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.
  • Также не стоит хвататься за несколько дел одновременно – ни одно не будет доведено до логического завершения.

Ранее мы рассказывали, почему кладут подарки под подушку в День святого Николая.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять