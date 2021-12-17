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Повня на Миколу Зимового 19 грудня: що можна і не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
17 грудня, 18:57
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Святий Миколай у 2021 році принесе не лише повний мішок подарунків, а ще й повний місяць.
Повня 19 грудня
Повня 19 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

В День святого Миколая, 19 грудня, настане свято подарунків та зміна фази Місяця – остання повня у 2021 році, що минає . Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а що у жодному разі не можна робити, читайте в нашій статті.

Особливості повні 19 грудня

Отже, 19 грудня, після того, як завершиться казкова ніч, і всі подарунки будуть акуратно розкладені під подушки, о 6 годин 36 хвилин за київським часом відбудеться повня.

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Традиційно груднева повня носить назву Холодний Місяць, Дубовий Місяць, а також Місяць Довгих Ночей . Це особливо символічно, оскільки через два дні, 21 грудня, справді настане найкоротший день і найдовша ніч у році – День зимового сонцестояння-2021.

Ця повня пройде під знаком зодіаку Близнята . Цей легкий, повітряний, балакучий знак здатний зробити людей більш активними, діяльними, рухливими та веселими. Він допомагає спілкуванню, знайомствам та невимушеній бесіді.

Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.

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Як поводитися під час повні 19 грудня

  • У повню під знаком Близнят сприятливо спілкуватися зі знайомими та незнайомими людьми – ви легко порозумієтеся.
  • Також сприятливо здійснювати короткі поїздки та переміщення , не заради якихось кінцевих цілей, а просто, щоб задовольнити потребу в насиченні враженнями.
  • Отримання знань та пошук потрібної інформації під впливом Близнят пройде набагато легше.
  • Із занять у цей період найкраще підійдуть ті, які не вимагають особливої концентрації уваги та великих часових витрат.
  • Зросла інтелектуальна активність сприятливо впливає на справи, які вимагають миттєвого прийняття рішень .

Що не можна робити під час повні 19 грудня

  • У дні Близнят бажано не виконувати жодних відповідальних справ , краще відкласти їх на потім.
  • У цей період люди найлегше роблять непотрібні покупки , витрачають час на непотрібне спілкування та відвідування марних заходів.
  • Піддавшись швидкоплинному пориву , є ризик припуститися помилок, про які згодом доведеться пошкодувати.
  • Не варто позичати гроші .
  • Не треба починати нові та серйозні справи – вони не дадуть очікуваного результату.
  • Також не варто хапатися за кілька справ водночас – жодна не буде доведена до логічного завершення.

Раніше ми розповідали, чому кладуть подарунки під подушку на День святого Миколая.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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