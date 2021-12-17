Повня на Миколу Зимового 19 грудня: що можна і не можна робити

В День святого Миколая, 19 грудня, настане свято подарунків та зміна фази Місяця – остання повня у 2021 році, що минає . Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а що у жодному разі не можна робити, читайте в нашій статті.
Особливості повні 19 грудня
Отже, 19 грудня, після того, як завершиться казкова ніч, і всі подарунки будуть акуратно розкладені під подушки, о 6 годин 36 хвилин за київським часом відбудеться повня.
Традиційно груднева повня носить назву Холодний Місяць, Дубовий Місяць, а також Місяць Довгих Ночей . Це особливо символічно, оскільки через два дні, 21 грудня, справді настане найкоротший день і найдовша ніч у році – День зимового сонцестояння-2021.
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Ця повня пройде під знаком зодіаку Близнята . Цей легкий, повітряний, балакучий знак здатний зробити людей більш активними, діяльними, рухливими та веселими. Він допомагає спілкуванню, знайомствам та невимушеній бесіді.
Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.
Як поводитися під час повні 19 грудня
- У повню під знаком Близнят сприятливо спілкуватися зі знайомими та незнайомими людьми – ви легко порозумієтеся.
- Також сприятливо здійснювати короткі поїздки та переміщення , не заради якихось кінцевих цілей, а просто, щоб задовольнити потребу в насиченні враженнями.
- Отримання знань та пошук потрібної інформації під впливом Близнят пройде набагато легше.
- Із занять у цей період найкраще підійдуть ті, які не вимагають особливої концентрації уваги та великих часових витрат.
- Зросла інтелектуальна активність сприятливо впливає на справи, які вимагають миттєвого прийняття рішень .
Що не можна робити під час повні 19 грудня
- У дні Близнят бажано не виконувати жодних відповідальних справ , краще відкласти їх на потім.
- У цей період люди найлегше роблять непотрібні покупки , витрачають час на непотрібне спілкування та відвідування марних заходів.
- Піддавшись швидкоплинному пориву , є ризик припуститися помилок, про які згодом доведеться пошкодувати.
- Не варто позичати гроші .
- Не треба починати нові та серйозні справи – вони не дадуть очікуваного результату.
- Також не варто хапатися за кілька справ водночас – жодна не буде доведена до логічного завершення.
Раніше ми розповідали, чому кладуть подарунки під подушку на День святого Миколая.