Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Стрітстайл в Нью-Йорку

Модні сумки осені 2021

Корисні сніданки

Стиль Кейт Міддлтон

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Повня 21 вересня: що можна і не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 вересня, 10:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завтра відбудеться перша осіння повня, яка відрізняється розвиненою інтуїцією і схильністю до містицизму.
Повня 21 вересня
Повня 21 вересня / Фото: Unsplash

Перша осіння повня настане вже цієї ночі, 21 вересня, о 2 годині 55 хвилин. У народі вона здавна іменується як Місяць Урожаю або Кукурудзяний Місяць. Як зрозуміло з назви, саме на цей час припадав збір врожаю.

Читайте також:

Особливості вересневої повні

Реклама

Повня 21 вересня пройде під знаком Риб , і це додає людям романтичності та мрійливості. Загострюється інтуїція, набагато яскравіше проявляється містичний настрій, хочеться вірити в чудеса і розбиратися в таємниці. Також посилюються релігійні почуття.

Примітно, що такий вплив Місяця проявиться саме у свято Різдва Пресвятої Богородиці.

Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення, а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.

Як поводитися під час повні 21 вересня

  • В повню під знаком Риб корисно розбиратися в прихованій суті подій і явищ .
  • Якщо ви планували пуститися в якусь релігію , зараз це буде найпростіше зробити.
  • Проявляється ніжність, аж до сентиментальності, тож цей час дуже бажано провести з коханою людиною .
  • Місяць у Рибах сприяє кращому сприйняттю музики, поезії, творів мистецтва, а тому бажано підтримувати в собі й оточуючих будь-яке прагнення до прекрасного .

Що не можна робити під час повні 21 вересня

  • Зайва відвертість у період Риби може в майбутньому обернутися неприємностями, тож не варто довіряти свої таємниці першому зустрічному.
  • Також не варто беззастережно вірити всій інформації, що надходить, тому що ви занадто довірливі і вас легко обдурити.
  • Не можна придушувати в собі прагнення до творчості .
  • Не робіть вибір зараз, краще відкладіть його на більш слушний час.
  • Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.
Реклама

Дивіться відео про лунатизм :

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти