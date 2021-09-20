Повня 21 вересня: що можна і не можна робити

Завтра відбудеться перша осіння повня, яка відрізняється розвиненою інтуїцією і схильністю до містицизму.

Повня 21 вересня / Фото: Unsplash

Перша осіння повня настане вже цієї ночі, 21 вересня, о 2 годині 55 хвилин. У народі вона здавна іменується як Місяць Урожаю або Кукурудзяний Місяць. Як зрозуміло з назви, саме на цей час припадав збір врожаю.

Особливості вересневої повні

Реклама

Повня 21 вересня пройде під знаком Риб , і це додає людям романтичності та мрійливості. Загострюється інтуїція, набагато яскравіше проявляється містичний настрій, хочеться вірити в чудеса і розбиратися в таємниці. Також посилюються релігійні почуття.

Примітно, що такий вплив Місяця проявиться саме у свято Різдва Пресвятої Богородиці.

Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення, а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.

Як поводитися під час повні 21 вересня

В повню під знаком Риб корисно розбиратися в прихованій суті подій і явищ .

. Якщо ви планували пуститися в якусь релігію , зараз це буде найпростіше зробити.

, зараз це буде найпростіше зробити. Проявляється ніжність, аж до сентиментальності, тож цей час дуже бажано провести з коханою людиною .

. Місяць у Рибах сприяє кращому сприйняттю музики, поезії, творів мистецтва, а тому бажано підтримувати в собі й оточуючих будь-яке прагнення до прекрасного .

Що не можна робити під час повні 21 вересня

Зайва відвертість у період Риби може в майбутньому обернутися неприємностями, тож не варто довіряти свої таємниці першому зустрічному.

першому зустрічному. Також не варто беззастережно вірити всій інформації, що надходить, тому що ви занадто довірливі і вас легко обдурити.

і вас легко обдурити. Не можна придушувати в собі прагнення до творчості .

. Не робіть вибір зараз, краще відкладіть його на більш слушний час.

зараз, краще відкладіть його на більш слушний час. Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Реклама

Дивіться відео про лунатизм :

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.