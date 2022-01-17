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Полнолуние 18 января в канун Крещения: что можно и нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 января, 14:03
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Этот период замечательно подходит для самоанализа, погружения в себя и полного очищения души и тела.
Полнолуние 18 января: время очищения и погружения в самоанализ
Полнолуние 18 января: время очищения и погружения в самоанализ / Фото: Коллаж: Сегодня

Непосредственно перед праздником Крещения Господня, 18 января, пройдет первое полнолуние в наступившем году. Чем интересен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать, читайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 18 января

18 января, в 1 час 49 минут по киевскому времени состоится полнолуние. Волчья Луна – так именуется смена лунных фаз в начале года. Кроме этого, январское полнолуние имеет и несколько других не менее красноречивых названий: Холодная Луна, Особая Луна, Тихая Луна, Старая Луна, Чистая Луна. Последнее – особенно символично для 2022 года, поскольку на следующий день, 19 января, наступит день очищения – святой праздник Крещения Господня.

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Полнолуние пройдет под знаком зодиака Рак , который способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а также склонны к самокопанию, а потому могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 18 января

  • В полнолуние под знаком Рака благоприятно обеспечить себе уютную и комфортную обстановку , к примеру, заняться наведением порядка на рабочем месте или уюта в доме.
  • Очень полезно заняться самоанализом , погрузиться в свой внутренний мир, никого в него не впуская.
  • Подходящее время для привычных действий, работы отлаженных предприятий, занятия монотонным производством – это не покажется скучным.
  • Полезными для укрепления духовных сил окажутся аутотренинг, медитация, развитие экстрасенсорных способностей.

Что нельзя делать во время полнолуния 18 января

  • В дни Рака не стоит выполнять никаких ответственных дел , лучше отложить их на потом.
  • В этот период люди бывают слишком чувствительными и легкоранимыми, а потому важно стараться не принимать все близко к сердцу .
  • Люди поддаются мимолетному воздействию бессознательных импульсов и поэтому способны на неадекватные поступки .
  • Есть риск ошибок или неоправданных жертв , о которых впоследствии придется пожалеть.
  • Не стоит брать деньги в долг.
  • Не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Ранее мы рассказывали, как и когда нужно святить воду на Крещение Господне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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