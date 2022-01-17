Повня 18 січня напередодні Водохреща: що можна і не можна робити

Цей період чудово підходить для самоаналізу, занурення в себе та повного очищення душі й тіла.

Повня 18 січня: час очищення та занурення в самоаналіз / Фото: Колаж: Сьогодні

Безпосередньо перед святом Водохреща, 18 січня, пройде перша повня цього року. Чим цікавий цей період. Як правильно поводитися, що можна, а що категорично не можна робити, читайте в нашій статті.

Особливості повні 18 січня

18 січня о 1:49 ночі за київським часом відбудеться повня. Вовчий Місяць – так називається зміна місячних фаз на початку року. Крім цього, січнева повня має і кілька інших не менш промовистих назв: Холодний Місяць, Особливий Місяць, Тихий Місяць, Старий Місяць, Чистий Місяць. Останнє – особливо символічне для 2022 року, оскільки наступного дня, 19 січня, настане день очищення – святе свято Хрещення Господнього.

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Повня пройде під знаком зодіаку Раку , який здатний зробити людей більш чутливими та легкоранимими. З'явиться потреба поринути у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливішими, ніж події зовнішнього світу.

Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а також схильні до самокопання, а тому можуть припускатися помилок.

Як поводитися під час повні 18 січня

У повню під знаком Рак сприятливо забезпечити собі затишну та комфортну обстановку. Наприклад, зайнятися наведенням порядку на робочому місці або затишку в оселі.

Наприклад, зайнятися наведенням порядку на робочому місці або затишку в оселі. Дуже корисно зайнятися самоаналізом , поринути у свій внутрішній світ, нікого до нього не впускаючи.

, поринути у свій внутрішній світ, нікого до нього не впускаючи. Слушний час для звичних дій, роботи налагоджених підприємств, заняття монотонним виробництвом. Це не здасться нудним.

Це не здасться нудним. Корисними для зміцнення духовних сил виявляться аутотренінг, медитація, розвиток екстрасенсорних здібностей.

Що не можна робити під час повні 18 січня

У дні Раку не варто виконувати жодних відповідальних справ , краще відкласти їх на потім.

, краще відкласти їх на потім. У цей період люди бувають надто чутливими та легкоранимими, а тому важливо намагатися не приймати все близько до серця .

. Люди піддаються швидкоплинному впливу несвідомих імпульсів і тому здатні на неадекватні вчинки .

. Існує ризик помилок чи невиправданих жертв , про які згодом доведеться пошкодувати.

, про які згодом доведеться пошкодувати. Не варто брати гроші в борг.

в борг. Не треба починати нові та серйозні справи – вони не дадуть очікуваного результату.

Раніше ми розповідали, як і коли потрібно святити воду на Водохреще.