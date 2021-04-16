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Подработка в карантин: кем можно устроиться без специального образования и сколько заработать

Сегодня, 11:01

Курьеры зарабатывают от 10 тысяч гривен в месяц, а операторы колл-центра и все 25 тысяч гривен, работая дома

В Украине полмиллиона безработных, это в полтора раза больше, чем до пандемии. Прожить на помощь от государства трудно, поэтому украинцы ищут подработку. Кем сейчас можно устроиться без специального образования и дополнительных расходов. И сколько можно на этом заработать – далее в материале.

Сюжет Дарьи Труновой и Константина Царенка
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Как работают курьеры в локдаун?

Влад Охрименко работает курьером. Самое важное для его заработка – довезти все целым и неповрежденным. Иначе испорченные продукты придется заменить другими или оплатить самостоятельно. Это один из немногих рисков для курьера, говорит Влад. Поэтому за три месяца подработки собрал на велосипед, и теперь доставка еды столицей – его основная работа.

Сколько в Украине зарабатывают курьеры
Сколько в Украине зарабатывают курьеры
Фото: Pexels

Курьер говорит, что никто не контролирует его время обеда, график, перерыв. Он работает в среднем 12 часов в день.

Сколько можно заработать?

Работая 12 часов в день можно заработать 700-1000 гривен. В месяц выходит от 10 до 15 тысяч гривен.

Устроиться курьером может чуть ли не каждый, ведь это один из популярных в локдаун видов подработки в любом возрасте.

По словам НР-специалиста Сергея Марченко, количество работы увеличилось и эта работа интересна тем, что не требует никаких квалификаций. Даже люди среднего возраста, которые сталкиваются с проблемами в поиске работы имеют возможность зарабатывать. И на улицах можно увидеть все больше людей достаточно серьезного возраста 50+.

Как работают операторы колл-центра в локдаун?

Неплохо зарабатывают в карантин и операторы колл-центра. Работать можно из дома в любом городе, не обязательно из столицы. Надо иметь только хорошую телефонную связь и интернет.

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Сколько можно заработать?

НР-специалист Сергей Марченко говорит, что операторы колл-центра зарабатывают сейчас от 15 до 25, а то и 35 тысяч гривен.

Как работают репетиторы в локдаун?

Во время карантина стало больше работы у репетиторов. Филологиня Виктория Олищук чуть ли не ежедневно дает уроки украинского языка. В месяц может заработать от тысячи гривен.

Сколько можно заработать?

По словам Виктории, если брать Киев, то занятия могут стоят от 100 до 150 грн за урок, если это подготовка к ВНО. А если это начальная школа или средняя 5-6 классы, то это будет 150-160 гривен.

Кем еще можно работать в карантин?

Больше всего в карантин ищут водителей. Водителем троллейбуса или трамвая можно работать даже в локдаун и зарабатывать от 6 до 15 тысяч гривен. А вот таксисты за такую ​​же работу получают все 20 и 25 тысяч гривен. Вакансий много.

Кроме водителей, традиционно ищут разнорабочих, охранников, воспитателей и медиков.

Тем временем мы выяснили, что если у вас не получается копить из-за маленькой зарплаты, тогда вы просто неправильно мыслите.

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Источник: Сегодня
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