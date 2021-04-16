Підробіток в карантин: ким можна влаштуватися без спеціальної освіти і скільки заробити

Кур'єри заробляють від 10 тисяч гривень на місяць, а оператори колл-центру і всі 25 тисяч гривень, працюючи вдома

В Україні півмільйона безробітних, це в півтора раза більше, ніж до пандемії. Прожити на допомогу від держави важко, тому українці шукають підробіток. Ким зараз можна влаштуватися без спеціальної освіти і додаткових витрат. І скільки можна на цьому заробити – далі в матеріалі.

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Як працюють кур'єри в локдаун?

Влад Охріменко працює кур'єром. Найважливіше для його заробітку – довезти все цілим і неушкодженим. Інакше зіпсовані продукти доведеться замінити іншими або оплатити самостійно. Це один з небагатьох ризиків для кур'єра, каже Влад. Тому за три місяці підробітку зібрав на велосипед, і тепер доставка їжі столицею – його основна робота.

Скільки в Україні заробляють кур'єри Фото: Pexels

Кур'єр каже, що ніхто не контролює його час обіду, графік, перерви. Він працює в середньому 12 годин на день.

Скільки можна заробити?

Працюючи 12 годин на день можна заробити 700-1000 гривень. В місяць виходить від 10 до 15 тисяч гривень.

Влаштуватися кур'єром може мало не кожен, адже це один з популярних в локдаун видів підробітку в будь-якому віці.

За словами НР-фахівця Сергія Марченка, кількість роботи збільшилася і ця робота цікава тим, що не вимагає ніяких кваліфікацій. Навіть люди середнього віку, які стикаються з проблемами в пошуку роботи мають можливість заробляти. І на вулицях можна побачити все більше людей досить серйозного віку 50+.

Як працюють оператори колл-центру в локдаун?

Непогано заробляють в карантин і оператори колл-центру. Працювати можна з дому в будь-якому місті, не обов'язково зі столиці. Треба мати лише хороший телефонний зв'язок і інтернет.

Скільки можна заробити?

НР-фахівець Сергій Марченко каже, що оператори колл-центру заробляють зараз від 15 до 25, а то і 35 тисяч гривень.

Як працюють репетитори в локдаун?

Під час карантину стало більше роботи у репетиторів. Філологиня Вікторія Оліщук мало не щодня дає уроки української мови. В місяць може заробити від тисячі гривень.

Скільки можна заробити?

За словами Вікторії, якщо брати Київ, то заняття можуть коштують від 100 до 150 грн за урок, якщо це підготовка до ЗНО. А якщо це початкова школа або середня 5-6 класи, то це буде 150-160 гривень.

Ким ще можна працювати в карантин?

Найбільше в карантин шукають водіїв. Водієм тролейбуса чи трамвая можна працювати навіть в локдаун і заробляти від 6 до 15 тисяч гривень. А ось таксисти за таку ж роботу отримують всі 20 і 25 тисяч гривень. Вакансій багато.

Крім водіїв, традиційно шукають різноробочих, охоронців, вихователів і медиків.

Тим часом ми з'ясували, що якщо у вас не виходить збирати через малу зарплату, тоді ви просто неправильно мислите.

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