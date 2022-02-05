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Общий гороскоп на сегодня, 5 февраля – легко расплакаться от счастья

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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5 февраля, 06:15
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Суббота будет мягким и доброжелательным днем, утверждают астрологи, составившие гороскоп для "Сегодня"
Общий гороскоп на 5 февраля
Общий гороскоп на 5 февраля

Астрологи считают, что впереди – день позитивный, немного сентиментальный. Расположение светил указывает на то, что будет много приятных известий, позитива. Могут прийти хорошие вести. Человек, который на вас сердился, будет просить прощения и говорить по душам. От всех этих событий вы можете стать сентиментальным и даже расплакаться.

День очень хорош для любовных свиданий, откровенных разговоров с любимым человеком. Он также будет отмечен семейной гармонией. Луна и Марс расположены так, что усиливают сексуальную энергию.

Полезны любые физические нагрузки. Особенно важно делать дыхательные упражнения.

В медицинском плане становятся уязвимыми бронхи. Есть риск подцепить инфекцию верхних дыхательных путей. Этот риск характерен как для сегодняшнего дня, так и для всех последующих – вплоть до очередной точной фазы Луны – первой четверти (8 февраля).

В классических трактатах по астрологии по поводу особенностей сегодняшнего дня вот что написано:

  • нужно мириться, просить прощения, ходить в церковь и каяться;
  • можно гадать, заглядывать в будущее – предсказания окажутся верными;
  • нельзя употреблять в пищу мясо птицы, нельзя охотиться на птиц;
  • находятся украденные и пропавшие вещи;
  • хорошо отправляться в дорогу.

Также эта суббота хороша для любого обучения. Полезно делать что-то впервые в жизни. Приятные события сегодняшнего дня надолго остаются в памяти.

Удача на стороне Овнов, Стрельцов, Рыб.

Тельцам, Козерогам и Водолеям нужно быть осмотрительными и избегать риска.

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