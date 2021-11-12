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Місячний календар на тиждень 15-21 листопада 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 листопада, 11:33
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За місячним календарем найбільш складним і суперечливим днем наступного тижня листопада буде четвер.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину листопада 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 15-21 листопада 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 15-21 листопада 2021 року

  • 15 листопада, понеділок – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

  • 16 листопада, вівторок – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

  • 17 листопада, середа – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань справджується.

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  • 18 листопада, четвер – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокус, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

  • 19 листопада, п'ятниця – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – повня о 10:58. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

  • 20 листопада, субота – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися та насолоджуватися життям.

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  • 21 листопада, неділя – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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