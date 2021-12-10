Лунный календарь на неделю 13-19 декабря 2021 года

Согласно лунному календарю, самыми лучшими и удачливыми днями на следующей неделе будут понедельник, среда, пятница и воскресенье.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также о характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 13-19 декабря 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 13-19 декабря 2021 года

13 декабря, понедельник – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

14 декабря, вторник – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

15 декабря, среда – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

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16 декабря, четверг – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

17 декабря, пятница – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

18 декабря, суббота – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

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19 декабря, воскресенье – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние в 6:36. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

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