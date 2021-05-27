Как прически влияют на жизнь и какой стиль выбрать на лето 2021

Длинные челки с пробором в центре в стиле 70-х или короткие стрижки в стиле 80-х будут на пике популярности

Стильные прически на лето 2021 Фото: Pexels

Исследования британских ученых свидетельствует о том, что выбранная нами прическа и цвет волос влияют на жизнь. Оказалось, с каждой сменой имиджа меняется и поведение людей. Стилист Вячеслав Дюденко и психолог Наталья Ломоносова рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в чем секрет прически и что будет в моде уже этим летом.

Осторожно! Новый имидж может изменить вашу жизнь

Новая прическа или цвет волос могут изменить вашу жизнь Фото: Pexels

Стилисты уверяют – к изменению образа следует относиться серьезно, ведь новая прическа или цвет волос могут изменить вашу жизнь!

"Прежде всего люди обращают внимание на вашу внешность. Например, на собеседованиях специалисты рассматривают вас, дают оценку внешнему виду и поведению человека", – объясняет стилист Вячеслав Дюденко в эфире канала "Украина".

Новая прическа, как попытка заявить о себе

Новая прическа – способ заявить о себе Фото: instagram.com/stellacini/

Невероятно, но прическу, цвет волос и внешний вид в целом человек создает на самом деле не для себя, говорят психологи. Изменения – для окружающих. Это попытка заявить о своем статусе, амбициях и желаниях.

"Когда мы что-то делаем со своей внешностью – мы пишем текст о себе, в буквальном смысле – текст, который считывает социум", – отмечает психологиня Наталья Ломоносова в "Ранку з Україною".

Такие изменения мотивируют человека проявить свои сильнейшие качества – в работе и общении. Почувствовать себя более уверенным.

Какой стиль прически выбрать этим летом

Варианты французской челки на лето 2021 Фото: Pinterest

Эксперты рассказали, какие образы будут в тренде этим летом и помогут каждому чувствовать себя, как говорится, на коне. Прежде всего – это длинные челки с пробором в центре в стиле семидесятых. Или короткие стрижки – как в восьмидесятые. Кроме того, этим летом в моду возвращается эпоха диско.

"На этих коротких стрижках можно использовать интересные цвета. С одной стороны – это тип мужской прически, но добавление пастельных оттенков сделает их мягкими и более женственными, – советует стилист. – Стиль диско трудно представить без кудрей. Но они должны быть мелкими. Стили 70-х и 80-х – это для более смелых, однако это действительно тренд и не только женский".

А еще в моде – темные и серые оттенки. И такие стили вам обеспечат хорошее настроение и уверенность в себе.

Как дома сделать классные прически с помощью платков – смотрите видео:

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