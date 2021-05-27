Як зачіски впливають на життя і який стиль вибрати на літо 2021

Довгі чубчики з проділом в центрі в стилі 70-х або короткі стрижки в стилі 80-х будуть на піку популярності

Стильні зачіски на літо 2021 Фото: Pexels

Дослідження британських вчених свідчать про те, що обрана нами зачіска і колір волосся впливають на життя. Виявилося, з кожною зміною іміджу змінюється і поведінка людей. Стиліст В'ячеслав Дюденко і психолог Наталя Ломоносова розповіли в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", в чому секрет зачіски і що буде в моді вже цього літа.

Обережно! Новий імідж може змінити ваше життя

Нова зачіска або колір волосся можуть змінити ваше життя Фото: Pexels

Стилісти запевняють – до зміни іміджу слід ставитися серйозно, адже нова зачіска або колір волосся можуть змінити ваше життя!

"Перш за все люди звертають увагу на вашу зовнішність. Наприклад, на співбесідах фахівці розглядають вас, дають оцінку зовнішньому вигляду та поведінці людини", – пояснює стиліст В'ячеслав Дюденко в ефірі каналу "Україна".

Нова зачіска, як спроба заявити про себе

Нова зачіска – спосіб заявити про себе Фото: instagram.com/stellacini/

Неймовірно, але зачіску, колір волосся і зовнішній вигляд в цілому людина створює насправді не для себе, кажуть психологи. Зміни – для оточуючих. Це спроба заявити про свій статус, амбіції і бажання.

"Коли ми щось робимо зі своєю зовнішністю – ми пишемо текст про себе, в буквальному сенсі – текст, який зчитує соціум", – зазначає псіхологиня Наталія Ломоносова в "Ранку з Україною".

Такі зміни мотивують людини проявити свої найсильніші якості – в роботі і спілкуванні. Відчути себе більш впевненим.

Який стиль зачіски вибрати цього літа

Варіанти французької чьолки на літо 2021 Фото: Pinterest

Експерти розповіли, які образи будуть в тренді цього літа і допоможуть кожному відчувати себе, як то кажуть, на коні. Перш за все – це довгі чубчики з проділом в центрі в стилі сімдесятих або короткі стрижки – як у вісімдесяті. Крім того, цього літа в моду повертається епоха диско.

"На цих коротких стрижках можна використовувати цікаві кольори. З одного боку – це тип чоловічої зачіски, але додавання пастельних відтінків зробить їх м'якими і більш жіночними, – радить стиліст. – Стиль диско важко уявити без кучерів. Але вони повинні бути дрібними. Стилі 70-х і 80-х – це для більш сміливих, однак це дійсно тренд і не тільки жіночий".

А ще в моді – темні і сірі відтінки. І такі стилі вам забезпечать гарний настрій і впевненість в собі.

Як вдома зробити класні зачіски за допомогою хусток – дивіться відео:

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