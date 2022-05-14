Как пережить потерю близкого – советы психолога

Смерть – это часть нашей жизни, и рано или поздно мы все столкнемся с потерей близкого человека. Но, как справиться с утратой в военное время – читайте в материале

Психолог предупредила, что смириться и принять утрату родных людей, как правило, мы сможем только через год / Фото: unsplash.com

Вчера снаряд попал в дом моей сестры. Ее больше нет…

Сколько таких сообщений мы видим каждый день... Сколько их еще увидим... К сожалению, это наша реальность, в которой мы оказались. Психолог Светлана Арефния объяснила в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая выходит в эфире "Індиго TV", как найти в себе силы жить дальше.

Шок – первое, что чувствует человек, узнав о потере. Это естественная реакция. Нужно принять факт, что никто из нас не готов смириться с бедой и утратой близкого человека.

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На какое-то время человек "зависает" в стадии отрицания, – рассказала психолог Светлана Арефния. – Это нормально, когда он не хочет верить в то, что произошло.

По словам эксперта, в такой момент рядом должны быть те люди, которые готовы поддержать и принять любое ваше состояние.

Важно прожить утрату: плакать, кричать, проклинать врага, то есть не копить негативные эмоции, которые появляются, а дать себе возможность их принять, – объяснила психолог.

Это нужно, чтобы жить дальше. Как найти эти силы? Не можете жить ради себя, делайте это назло врагу. Помогайте другим людям, рассказывайте в соцсетях правду о войне в Украине, начните учить и разговаривайте на украинском языке, принесите пожилой соседке продукты, уберите территорию возле своего дома – каждое действие работает против врага.

Светлана Арефния отметила в интервью, что на принятие утраты уходит не меньше года.

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Понимание, что близкого человека больше нет – это долгий путь, поэтому не сдерживайте эмоции, не замыкайтесь и будьте рядом с теми, кто может вас морально поддержать, – hfcсказала психолог.

Смотрите больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях".

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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