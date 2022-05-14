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Как пережить потерю близкого – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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14 мая, 10:00
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Смерть – это часть нашей жизни, и рано или поздно мы все столкнемся с потерей близкого человека. Но, как справиться с утратой в военное время – читайте в материале
Психолог предупредила, что смириться и принять утрату родных людей, как правило, мы сможем только через год
Психолог предупредила, что смириться и принять утрату родных людей, как правило, мы сможем только через год / Фото: unsplash.com

Вчера снаряд попал в дом моей сестры. Ее больше нет…

Сколько таких сообщений мы видим каждый день... Сколько их еще увидим... К сожалению, это наша реальность, в которой мы оказались. Психолог Светлана Арефния объяснила в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая выходит в эфире "Індиго TV", как найти в себе силы жить дальше.

Шок – первое, что чувствует человек, узнав о потере. Это естественная реакция. Нужно принять факт, что никто из нас не готов смириться с бедой и утратой близкого человека.

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На какое-то время человек "зависает" в стадии отрицания, – рассказала психолог Светлана Арефния. – Это нормально, когда он не хочет верить в то, что произошло.

По словам эксперта, в такой момент рядом должны быть те люди, которые готовы поддержать и принять любое ваше состояние.

Важно прожить утрату: плакать, кричать, проклинать врага, то есть не копить негативные эмоции, которые появляются, а дать себе возможность их принять, – объяснила психолог.

Это нужно, чтобы жить дальше. Как найти эти силы? Не можете жить ради себя, делайте это назло врагу. Помогайте другим людям, рассказывайте в соцсетях правду о войне в Украине, начните учить и разговаривайте на украинском языке, принесите пожилой соседке продукты, уберите территорию возле своего дома – каждое действие работает против врага.

Светлана Арефния отметила в интервью, что на принятие утраты уходит не меньше года.

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Понимание, что близкого человека больше нет – это долгий путь, поэтому не сдерживайте эмоции, не замыкайтесь и будьте рядом с теми, кто может вас морально поддержать, – hfcсказала психолог.

Смотрите больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях".

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Вам будет полезно узнать, как получить бесплатную психологическую помощь во время войны.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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