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Как получить бесплатную психологическую помощь во время войны – контакты и адреса

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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12 мая, 09:00
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Позвонив на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова или обратившись по адресам в Запорожье и Львове, можно получить бесплатную психологическую помощь
Получить бесплатную психологическую помощь во время войны можно в фондах Рината Ахметова
Получить бесплатную психологическую помощь во время войны можно в фондах Рината Ахметова / Фото: пресс-служба, unsplash.com

Все, кто сейчас переживает травму войны с Россией и пытается адаптироваться к новой жизни, могут получить бесплатную психологическую помощь. Ведь только сумев адаптироваться в новых условиях, вы будете в состоянии научить себя и детей управлять эмоциями во время боевых действий.


Лично пообщаться с квалифицированными психологами можно в открыты Фондах Рината Ахметова в Запорожье и во Львове
Лично пообщаться с квалифицированными психологами можно в открыты Фондах Рината Ахметова в Запорожье и во Львове / Фото: Коллаж: Сегодня

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Центры помощи, где можно лично пообщаться с квалифицированными психологами, открыты Фондом Рината Ахметова в двух городах:

  • в Запорожье: в Зеленом центре Метинвест
  • во Львове: в шелтере для переселенцев на Арена Львов.

Психологическую помощь оказывают и взрослым, и детям, переживающим травму войны и пытающимся адаптироваться к новой жизни. Так, с начала полномасштабной войны психологические консультации от Фонда уже получили более 1000 переселенцев.

Психологическую помощь оказывают и взрослым, и детям, переживающим травму войны
Психологическую помощь оказывают и взрослым, и детям, переживающим травму войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня


К тому же абсолютно все желающие могут получить психологическую поддержку, обратившись на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова по номеру 0 (800) 509 001.

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Также мы писали, как мамам быть в ресурсе самим и поддержать ребенка во время войны – 7 шагов.

А еще узнайте, как самому приготовить антисептик и чем лучше обрабатывать руки от бактерий и вирусов.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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