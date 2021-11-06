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Как пандемия повлияла на карьеру женщин в производственных профессиях

Эксклюзив
Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
6 ноября, 10:00
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С нарастающим экономическим кризисом увеличиваются вызовы для наименее защищенных граждан: молодых матерей, людей постарше, людей с инвалидностью. Как справиться со всем этим, рассказываем в материале
С началом кризиса именно на плечи женщин легла большая ответственность
С началом кризиса именно на плечи женщин легла большая ответственность / Фото: freepik.com

Мы попросили руководительницу направления OLX Работа Марию Абдуллину рассказать об итогах исследования о рынке труда "голубых воротничков", которое компания провела накануне и поделится советами, как женщинам справиться с изменениями из-за вызовов пандемии.

Наиболее впечатляющие итоги о работе и локдауне

Всего в нашем опросе приняли участие 24 тысячи респондентов; из их ответов мы узнали, что 58% женщин в рабочих сферах зарабатывают менее 10 тыс. грн, в то время как среди мужчин таких только 26%. При этом в среднем приемлемой заработной платой как для мужчин, так и для женщин является сумма не менее 15 тыс. гривен.

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Удалось увидеть и некоторые положительные результаты. К примеру, большинство респондентов отметили: они не стесняются своей профессии. Несмотря на многие мифы о престижности вокруг рабочих профессий, это отличный показатель. На самом деле, за последние полтора года мир сильно трансформировался и все мы поняли, что основные жизнеобеспечивающие обязанности лежат на плечах продавцов, курьеров, водителей доставки и т. д. Сейчас все соглашаются: не офисными профессиями едиными богат рынок труда.

Эйджизм, переработка, сексизм: что угрожает женщинам при поиске работы

Есть пара вызовов, с которыми женщины сталкиваются постоянно. Например, эйджизм. Когда мы опрашивали работодателей, то 39% ответили, что не учитывают возраст работниц. Последние же признаются, что испытывали сложности. Результат такой: молодые специалисты могут найти работу за 2 недели, а специалисты старше 45 лет посвящают поиску пару месяцев или даже год. При этом, среди рабочих профессий эйджизм выражен меньше. В частности, через дефицит кадров, вызванный в том числе трудовой миграцией, работодатели обращают внимание на разные сегменты работников.

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Другая проблема – переработка. С началом кризиса именно на плечи женщин легла ответственность и за обучение детей и ведение домашних дел. В случае матерей-одиночек на них падает и содержание семьи. В таких обстоятельствах действительно сложно: количество обязанностей растет, а ресурсов, чтобы всем справиться, не хватает.

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Хочу здесь добавить еще одну особенность. В Украине достаточно высокий серый и черный рынок труда — по разным данным, 60% рабочих мест не существуют официально. Это означает, что такие работники не защищены законодательством. Во время кризиса им грозит сокращение, отсутствие отпускных, больничных и гарантии трудоустройства при возвращении из отпуска по уходу за ребенком. Истории, когда женщин перед выходом в декрет просят написать заявление об увольнении, не редкость. Также и в периоды локдаунов, когда предприниматели сокращают штат, или отправляют работников в вынужденный отпуск – именно женщины чаще всего попадают под удар в таких случаях.

Как помочь женщинам выдержать экономический кризис

Во время кризиса программы поддержки женщин стали более видимыми. К примеру, на Западе существуют движение Diversity, Equity & Inclusion. Истории, которые все чаще можно увидеть, психологическая помощь женщинам в онлайн-коммьюнити или по инициативе территориальных общин. И, несмотря на то, что это локальные волонтерские проекты, считаю такую тенденцию очень положительной. Если же говорить о месте государства в такой волне поддержки — было бы прекрасно узнавать о проектах и со стороны властей. К примеру, психологическая помощь, обучение новым навыкам, переквалификация после декретного отпуска и т. д.

Хочу поделиться несколькими советами женщинам, чтобы помочь себе уже сегодня.

Во-первых, не поддавайтесь стереотипам. Учите рынок труда и узнавайте о востребованности и оплачиваемости тех или иных профессий. Ведь, к сожалению, мы имеем высокую диспропорцию популярных профессий и действительно востребованы на рынке труда. Когда мы анализируем данные, мы видим, что представители рабочих специальностей имеют предложения с достойной оплатой труда. И часто гораздо выше, чем предложения офисным работникам.

Во-вторых, смелее экспериментируйте . Если вы только выбираете будущую профессию, попробуйте подаваться на стажировку, базовые позиции, наблюдайте за индустрией изнутри – точек входа в практику немало. А если перед вами стоит задача срочного поиска работы, открывайте сайты по поиску работы, учитывайте свои запросы и навыки, сильные и слабые стороны, подавайте на существующие вакансии (конечно, заботьтесь о безопасности по трудоустройству).

В-третьих, учитывайте ментальное здоровье. Если вам сложно справиться с нагрузкой, ищите поддержки: у близких или специалистов. Не воспринимайте психологические консультации как нечто постыдное – поверьте, так вы скорее пройдете кризисный этап. Кроме того, существуют много горячих линий и проектов психологической поддержки.

Последний совет – формируйте цели. Есть разные техники, как с этим работать. Я бы рекомендовала как минимум записать, где хотите быть за год, три, пять и подумать, что можете для этого сделать сегодня, завтра и в продолжительной перспективе. Разбивайте все на небольшие шаги и поддерживайте мотивацию на этом пути. И помните: в эти непростые времена рынок трансформируется, но и в позитивном направлении тоже. И мы с вами должны стать частью этих положительных изменений.

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Материал подготовлен в рамках информационной кампании "Тест-драйв профессий для девушек ", которая направлена на повышение осведомленности девушек и женщин о профессиях, которые можно получить в учреждениях профессионального образования, и устранение гендерных стереотипов по "мужским" и "женским" профессиям.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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