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Готовимся к локдауну: что нужно успеть сделать

Сегодня, 18:27

В Украине вводят новые ограничения с 8 по 24 января

Восьмого января в Украине вводят новые ограничения на две недели. В результате локдауна будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок и общественного транспорта. Продлится это до 24 января. И все же локдаун будет не настолько жестким, как было прошлой весной, что несомненно радует. Сегодня.Lifestyle выяснил, что нужно успеть сделать до карантина.

1. Наведите марафет

В локдаун салоны красоты будут работать при условии предварительной записи клиента, поэтому самое время навести марафет и сделать все, что будет частично недоступно две недели. Маникюр, педикюр, массаж, окрашивание волос, стрижка, брови, подкачать губы, закачать ботокс. Главное – не делайте все одновременно!

2. Сходите в спортзал

Как говорится, перед смертью не надышишься, так и перед локдауном не накачаешься, но все же. Во-первых, последнюю неделю вы упорно ели все подряд, а во-вторых, нужно входить в спортивный режим. Поэтому отправляйтесь в спортзал, бассейн, тренажерку прямо сейчас, ощутите тонус тела и дальше продолжите заниматься спортом уже в домашнем режиме. А то, как начнете ждать открытие спортзалов потом, так можно будет и жирком заплыть!

3. Кино на большом экране

Возьмите билет в кинотеатр на какой-то новый фильм или мультфильм. Посмотреть что-то на ноутбуке или по телевизору с Netflix вы еще успеете много раз за две последующие недели, а вот большой экран – нет.

4. Повеселитесь на зимних локациях

С такой теплой зимой мы не скоро сможем прокатиться на санках с какой-нибудь горки или выйти на замерзшее озеро с коньками, поэтому смело отправляйтесь веселиться на зимние локации. Найдите в своем городе каток, спуски на надувных подушках, карусель, колесо обозрения – да что-угодно, что может вас порадовать и что скоро станет недоступным.

5. Шопинг

Да, конечно, онлайн-шопинг никто не отменял, но если вы из тех, кто любит пощупать и померять вещь перед тем, как ее покупать – отправляйтесь по магазинам. К тому же сейчас во многих магазинах еще и скидки есть.

6. Поход в любимый ресторан

Устройте себе завтрак, обед или ужин в любимом ресторане, выпейте кофе в любимой кофейне или съешьте хрустящий круасан в любимой пекарне. Дальше вы сможете лакомиться этим у себя дома или на улице.

7. Мастер-класс

Если у вас есть сертификат на какой-то мастер-класс или вы давно мечтали научиться готовить печенье, как шеф-повар, слепить глиняный горшок, научиться рисовать или тверкать – у вас есть все шансы успеть все сделать. Конечно, потом и онлайн можно будет это реализовать, но эффект уже не тот.

8. Расслабьтесь в СПА

Если вы любите различные расслабляющие процедуры, тогда поход в СПА салон станет отличным подарком себе любимому. Приятный массаж, обертывание и другие косметические процедуры после праздников и перед локдауном – то, что надо!

9. Скупитесь на рынке на две недели вперед

Продуктовые магазины во время локдауна работать будут, а вот рынки – нет. Поэтому всем любителям скупиться на свежем воздухе, можно смело отправляться с большими сумками за покупками, чтобы купить все любименькое на две недели вперед.

Тем временем мы подготовили антиковидные колядки на любой вкус.

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Источник: Сегодня
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