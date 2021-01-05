Готуємося до локдауну: що потрібно встигнути зробити

В Україні вводять нові обмеження з 8 по 24 січня

Восьмого січня в Україні вводять нові обмеження на два тижні. В результаті локдауну буде закрито все, крім продуктових магазинів, аптек, заправок і громадського транспорту. Триватиме це до 24 січня. І все ж локдаун буде не настільки жорстким, як було минулої весни, що безсумнівно радує. Сьогодні.Lifestyle з'ясував, що потрібно встигнути зробити до карантину.

1. Наведіть марафет

У локдаун салони краси працюватимуть за умови попереднього запису клієнта – всередині не можна буде створювати чергу, тому саме час навести марафет і зробити все, що буде частково недоступно два тижні. Манікюр, педикюр, масаж, фарбування волосся, стрижка, брови, підкачати губи, закачати ботокс. Головне – не робіть все одночасно!

2. Сходіть в спортзал

Як то кажуть, перед смертю не надихаєшся, так і перед локдауном не накачаєшся, але все ж. По-перше, останній тиждень ви наполегливо їли все підряд, а по-друге, потрібно входити в спортивний режим. Тому вирушайте в спортзал, басейн, тренажерку прямо зараз, відчуєте тонус тіла і далі продовжите займатися спортом вже в домашньому режимі. А то, як почнете чекати відкриття спортзалів потім, так можна буде і жирком заплисти!

3. Кіно на великому екрані

Візьміть квиток в кінотеатр на якийсь новий фільм або мультфільм. Подивитися щось на ноутбуці або по телевізору з Netflix ви ще встигнете багато разів за два наступні тижні, а ось на великому екрані – ні.

4. Повеселіться на зимових локаціях

З такою теплою зимою ми не скоро зможемо прокататись на санчатах з якоїсь гірки або вийти на замерзле озеро з ковзанами, тому сміливо вирушайте веселитися на зимові локації. Знайдіть в своєму місті каток, спуски на надувних подушках, карусель, колесо огляду – що-завгодно, що може вас порадувати і що скоро стане недоступним.

5. Шопінг

Так, звичайно, онлайн-шопінг ніхто не відміняв, але якщо ви з тих, хто любить помацати і поміряти річ перед тим, як її купувати – вирушайте по магазинах. До того ж зараз у багатьох магазинах ще й знижки є.

6. Похід в улюблений ресторан

Влаштуйте собі сніданок, обід або вечерю в улюбленому ресторані, випийте кави в улюбленій кав'ярні або з'їжте хрусткий круасан в улюбленій пекарні. Далі ви зможете ласувати цим у себе вдома або на вулиці.

Якщо у вас є сертифікат на якийсь майстер-клас або ви давно мріяли навчитися готувати печиво, як шеф-кухар, зліпити глиняний горщик, навчитися малювати або тверкати – у вас є всі шанси встигнути це зробити. Звичайно, потім і онлайн можна буде це реалізувати, але ефект вже не той.

8. Розслабтеся в СПА

Якщо ви любите різні розслаблюючі процедури, тоді похід в СПА салон стане відмінним подарунком собі коханому. Приємний масаж, обгортання та інші косметичні процедури після свят і перед локдауном – те, що треба!

9. Скупитись на базарі на два тижні вперед

Продуктові магазини під час локдауну працювати будуть, а ось ринки – ні. Тому всім любителям скупитися на свіжому повітрі, можна сміливо відправлятися з великими сумками за покупками, щоб придбати все найулюбленіше на два тижні вперед.

Тим часом ми підготували антіковідні колядки на будь-який смак.

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