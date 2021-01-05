Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Готуємося до локдауну: що потрібно встигнути зробити

Сьогодні, 18:27

В Україні вводять нові обмеження з 8 по 24 січня

Восьмого січня в Україні вводять нові обмеження на два тижні. В результаті локдауну буде закрито все, крім продуктових магазинів, аптек, заправок і громадського транспорту. Триватиме це до 24 січня. І все ж локдаун буде не настільки жорстким, як було минулої весни, що безсумнівно радує. Сьогодні.Lifestyle з'ясував, що потрібно встигнути зробити до карантину.

1. Наведіть марафет

У локдаун салони краси працюватимуть за умови попереднього запису клієнта – всередині не можна буде створювати чергу, тому саме час навести марафет і зробити все, що буде частково недоступно два тижні. Манікюр, педикюр, масаж, фарбування волосся, стрижка, брови, підкачати губи, закачати ботокс. Головне – не робіть все одночасно!

2. Сходіть в спортзал

Як то кажуть, перед смертю не надихаєшся, так і перед локдауном не накачаєшся, але все ж. По-перше, останній тиждень ви наполегливо їли все підряд, а по-друге, потрібно входити в спортивний режим. Тому вирушайте в спортзал, басейн, тренажерку прямо зараз, відчуєте тонус тіла і далі продовжите займатися спортом вже в домашньому режимі. А то, як почнете чекати відкриття спортзалів потім, так можна буде і жирком заплисти!

3. Кіно на великому екрані

Візьміть квиток в кінотеатр на якийсь новий фільм або мультфільм. Подивитися щось на ноутбуці або по телевізору з Netflix ви ще встигнете багато разів за два наступні тижні, а ось на великому екрані – ні.

4. Повеселіться на зимових локаціях

З такою теплою зимою ми не скоро зможемо прокататись на санчатах з якоїсь гірки або вийти на замерзле озеро з ковзанами, тому сміливо вирушайте веселитися на зимові локації. Знайдіть в своєму місті каток, спуски на надувних подушках, карусель, колесо огляду – що-завгодно, що може вас порадувати і що скоро стане недоступним.

5. Шопінг

Так, звичайно, онлайн-шопінг ніхто не відміняв, але якщо ви з тих, хто любить помацати і поміряти річ перед тим, як її купувати – вирушайте по магазинах. До того ж зараз у багатьох магазинах ще й знижки є.

6. Похід в улюблений ресторан

Влаштуйте собі сніданок, обід або вечерю в улюбленому ресторані, випийте кави в улюбленій кав'ярні або з'їжте хрусткий круасан в улюбленій пекарні. Далі ви зможете ласувати цим у себе вдома або на вулиці.

7. Майстер-клас

Якщо у вас є сертифікат на якийсь майстер-клас або ви давно мріяли навчитися готувати печиво, як шеф-кухар, зліпити глиняний горщик, навчитися малювати або тверкати – у вас є всі шанси встигнути це зробити. Звичайно, потім і онлайн можна буде це реалізувати, але ефект вже не той.

8. Розслабтеся в СПА

Якщо ви любите різні розслаблюючі процедури, тоді похід в СПА салон стане відмінним подарунком собі коханому. Приємний масаж, обгортання та інші косметичні процедури після свят і перед локдауном – те, що треба!

9. Скупитись на базарі на два тижні вперед

Продуктові магазини під час локдауну працювати будуть, а ось ринки – ні. Тому всім любителям скупитися на свіжому повітрі, можна сміливо відправлятися з великими сумками за покупками, щоб придбати все найулюбленіше на два тижні вперед.

Тим часом ми підготували антіковідні колядки на будь-який смак.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Під Києвом вже локдаун. Покупців не пускають в супермаркет Україну чекає жорсткий карантин: чи ходитимуть поїзди під час локдауну Степанов прокоментував можливість введення "весняного" локдауну Виходити тільки в екстрених випадках: що заборонили в Британії на час локдауна
обмеження заборони локдаун
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Классический винегрет готовят только так! Рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти