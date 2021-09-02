Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Comic Con Ukraine

Будь в тренде

Готовим круассаны

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Козерога: не пытайтесь быть кем-то, будьте собой!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 сентября, 09:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подробный астрологический прогноз на сентябрь-2021 для знака Козерога предупреждает: сколько бы вы ни работали, выше головы не прыгнете
Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Козерог
Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Козерог / Фото: скриншот

Какие астрологические предсказания ждут представителей знака Козерог в сентябре 2021? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2021 для знака Козерог.

Работа

Реклама

Гороскоп на сентябрь для знака зодиака Козерога
Гороскоп на сентябрь для знака зодиака Козерога / Фото: Pexels

Вряд ли у вас в этом месяце будет настроение работать и добиваться каких-то невероятных вершин. Но все это временно – не стоит накручивать себя. Лучше выделите для себя приоритетные дела и поэтапно их выполняйте. Так вы сможете продержаться весь сентябрь на плаву.

Финансы

Финансовый гороскоп для Козерога
Финансовый гороскоп для Козерога / Фото: Unsplash

Деньги сыпаться на вас не будут, но и страдать от их неимения вы тоже не будете. Просто планируйте все свои траты и не транжирьте деньги на всякую ерунду. Почитайте умную литературу по формированию бюджета!

Здоровье

Реклама

Находите время для хобби
Находите время для хобби / Фото: Unsplash

Работать вам не очень захочется и это может стать следствием эмоционального выгорания. Не насилуйте себя теми делами и задачами, которые доставляют вам дискомфорт. Находите время для хобби и вам непременно станет хорошо на душе!

Любовь

Любовный гороскоп на сентябрь
Любовный гороскоп на сентябрь / Фото: Pexels

Отдавайтесь своим чувствам и проявляйте их сами. Если давно хотели с кем-то познакомиться – дерзайте, удача на вашей стороне. Только не пытайтесь быть кем-то, будьте собой!

Отдых

Гороскоп на сентябрь для знака зодиака Козерога
Гороскоп на сентябрь для знака зодиака Козерога / Фото: Unsplash

Реклама

Время для отдыха вы точно найдете, вот только отдых должен быть качественным, а не просто возлежание на диване. Настройтесь на позитив и делайте только то, что доставляет вам радость. Это, к слову, касается и компании, в которой вы будете отдыхать!

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Белла Хадид для Pop Magazine
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
30 августа - 5 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять