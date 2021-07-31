Гороскоп на сегодня 31 июля для всех знаков зодиака: Львы, не злоупотребляйте алкоголем!

Астрологический прогноз на 31 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 31 июля для знака зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на субботу, 31 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Овна

Сегодняшний день просто не предназначен для каких-то серьезных дел, поэтому важные решения лучше отложить на другой день. Но не стоить сидеть сложа руки – просто делайте то, что должны и вы сможете легко пережить этот день.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Тельца

Сегодня вам необходимо быть предельно аккуратными и не участвовать в рисковых операциях. Не желательно кардинально менять свою внешность – новую стрижку, покраску или смену гардероба лучше провести в другой день. Обратите особое внимание на здоровье.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Близнецов

Большие силы покинут вас сегодня, поэтому единственное, чего будет хотеться – лежать калачиком на диване и думать свои грустные думы. Можете выделить себе на это час, а потом поднимайтесь и вперед к завоеванию мира. Старайтесь делать только то, что приносит удовольствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Рака

Сегодня вас ждут различные неожиданности и повороты судьбы. Старайтесь быть более внимательными в решении рабочих дел и в подсчете денег. Вечер обязательно проведите в кругу самых близких людей – вам нужна доза нежности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Льва

Вы будете чувствовать себя уставшими и вымотанными, поэтому старайтесь больше времени уделить отдыху. А еще, выбирайте только те здания, которые доставляют вам удовольствие – это будет наполнять. Не злоупотребляйте алкоголем.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Девы

Ваши отношения с финансами будут на грани, ведь вы не понимаете куда деваются деньги и почему их постоянно не хватает. Ваши желания не будут совпадать с возможностями, поэтому вы будете раздраженными. День идеально подходит для путешествий и пеших прогулок.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Весов

Все вопросы, которые раньше решить не получилось, сегодня будут на повестке дня. И лучшее, что вы можете сделать – все завершить и начать жить спокойно. Избегайте контактов с людьми, которые вас раздражают и заставляют нервничать. Вечер обязательно уделите любимому человеку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня лучшее время для того, чтобы заняться любимым делом – уделите время своему хобби и вы получите колоссальный заряд энергии. Решая очень важные дела, не отказывайтесь от помощи друзей и родственников.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Стрельца

Все, за что вы сегодня будете браться, потребует сильной концентрации и много вашего времени. Старайтесь не конфликтовать ни с кем и сможете сохранить свою энергию. Во второй половине дня можете столкнуться с вопросом, который потребует моментального решения – прислушивайтесь к своей интуиции.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Козерога

Неуверенность в себе и своих силах в первой половине дня могут привести к тому, что разругаетесь со своими друзьями. А если все это усилиться еще и ревностью, тогда и любимому человеку будет не весело. Сместите фокус внимания на себя и свои желания.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Водолея

Если будете потакать собственным слабостям – столкнетесь с финансовыми проблемами. Проанализируйте свою жизнь, привычки и то, с кем вы проводите больше всего времени. Это поможет найти решение и сделать вашу жизнь комфортнее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2021 года, для Рыб

День хорошим станет для тех, кто любит все новое и впускает его в свою жизнь. Новые знакомства, путешествия и даже простые вылазки на природу подарят новые эмоции. В личной жизни может встать тяжелый выбор – доверяйте интуиции.

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