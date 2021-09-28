Гороскоп на сегодня 28 сентября для всех знаков зодиака: Рыбы, у вас будет прекрасное настроение

Астрологический прогноз на 28 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 28 сентября 2021 года. В этот день важно сдерживать негативные эмоции, и тогда он пройдет относительно спокойно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Овна

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Сегодня вас будут всячески провоцировать и портить настроение. Берегите нервы. На вашем пути встанет крупное препятствие, которое не получится избежать и придется придумывать, как выпутаться из этой ситуации.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Тельца

Не зацикливайтесь на одном деле, вы способны на большее. Вспомните, кого вы обидели за последнее время. Видимо, пришло время извиняться, потому что потом восстановить добрые отношения будет уже сложнее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Близнецов

Не рубите с плеча. Сегодня, даже отмерив семь раз, лучше не резать. Так что отложите все решения на другой день. Используйте накопившуюся энергию для благих целей – и вам хорошо, и близким поможете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Рака

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Сегодня вам не нужны чужие советы. Только отказывайтесь от них вежливо, иначе в следующий раз вам не предложат помощь. Не все люди честны с вами, но вы чересчур подозрительны и своими сомнениями можете все испортить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Льва

Сегодняшний день благоприятен для нововведений на работе. Плоды ваших стараний не заставят себя долго ждать. Действуйте и не сомневайтесь в себе. Только манипулировать финансами категорически не рекомендуется – проиграете.

Дева (22 августа – 28 сентября)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Девы

Сегодняшний день будет тянуться долго, а дела будут решаться медленно. Зато вы не успеете устать. Вам представится уникальный шанс восстановить прежние отношения. Не спешите от него отказываться.

Весы (28 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Весов

Сегодня вас ожидает не самая приятная работа, но сделать ее придется. Для того чтобы завершить начатое дело, вам необходима помощь. Воспользуйтесь чьей-то поддержкой, иначе вы потеряете драгоценное время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Скорпиона

Постарайтесь ничего не упустить, и тогда вас ожидает успех. Ваши наблюдательность и внимательность превзойдут все ожидания. Имейте в виду, что сегодня все ваши действия будут вызывать зависть у окружающих.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Стрельца

Иногда перемены приносят удовольствие. Сегодня желательно изменить хоть что-то в жизни. Вам предстоит сделать выбор. Будьте внимательны: то, что сразу покажется одинаковым, на самом деле таковым не является.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Козерога

Сегодня вас одолеют сомнения, хотя еще вчера вы были уверены, что действуете как надо. Не волнуйтесь, вы на правильном пути. Не стоит заниматься активными действиями, лучше почитайте книгу или посмотрите кино.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Водолея

Вы слишком свободно распоряжаетесь тем, что имеете. Если продолжить в том же духе, останетесь ни с чем. Секрет успеха заключается не в способности все сделать быстро, а в умении правильно преподнести свою идею.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для Рыб

Ваши желания совпадут сегодня с возможностями. А потому у вас будет прекрасное настроение. Так что наслаждайтесь полученной возможностью. Но при этом не сидите сложа руки, нужно прикладывать усилия.

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