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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 28 вересня для всіх знаків зодіаку: Риби, у вас буде прекрасний настрій

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 вересня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 28 вересня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 28 вересня 2021 року. У цей день важливо стримувати негативні емоції, і тоді він пройде відносно спокійно.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Овна

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Сьогодні вас будуть всіляко провокувати і псувати настрій. Бережіть нерви. На вашому шляху встане велика перешкода, якої не вдасться уникнути і доведеться придумувати, як виплутатися з цієї ситуації.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Тельця

Не зациклюйтеся на одній справі, ви здатні на більше. Згадайте, кого ви образили за останній час. Мабуть, настав час вибачатися, тому що потім відновити добрі взаємини буде вже складніше.

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Близнят

Не рубайте з плеча. Сьогодні, навіть відмірявши сім разів, краще не різати. Тож відкладіть усі рішення на інший день. Використовуйте накопичену енергію для благих цілей – і вам добре, і близьким допоможете.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Рака

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Сьогодні вам не потрібні чужі поради. Тільки відмовляйтеся від них ввічливо, інакше наступного разу вам не запропонують допомогу. Не всі люди чесні з вами, але ви надто підозрілі і своїми сумнівами можете все зіпсувати.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Лева

Сьогоднішній день сприятливий для нововведень на роботі. Плоди ваших старань не змусять на себе довго чекати. Дійте і не сумнівайтеся в собі. Тільки маніпулювати фінансами категорично не рекомендується – програєте.

Діва (22 серпня – 28 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Діви

Сьогодні день буде тягнутися довго, а справи будуть вирішуватися повільно. Зате ви не встигнете втомитися. Вам випаде унікальний шанс відновити колишні взаємини. Не поспішайте від нього відмовлятися.

Терези (28 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Терезів

Сьогодні на вас чекає не надто приємна робота, але виконати її доведеться. Для того щоб завершити розпочату справу, вам необхідна допомога. Скористайтеся чиєюсь підтримкою, інакше ви втратите дорогоцінний час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Скорпіона

Постарайтеся нічого не упустити, і тоді на вас чекає успіх. Ваші спостережливість і уважність перевершать усі сподівання. Майте на увазі, що сьогодні всі ваші дії викликатимуть заздрість у оточуючих.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Стрільця

Інколи зміни приносять задоволення. Сьогодні бажано змінити хоч щось у житті. Вам доведеться зробити вибір. Будьте уважні: те, що відразу здасться однаковим, насправді таким не є.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Козорога

Сьогодні вас здолають сумніви, хоча ще вчора ви були впевнені, що дієте правильно. Не хвилюйтеся, ви на вірному шляху. Не варто займатися активними діями, краще почитайте книгу або подивіться кіно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Водолія

Ви занадто вільно розпоряджаєтеся тим, що маєте. Якщо продовжити в тому ж дусі, залишитеся ні з чим. Секрет успіху полягає не в здатності все зробити швидко, а в умінні правильно подати свою ідею.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2021 року, для Риб

Ваші бажання співпадуть сьогодні з можливостями. А тому у вас буде прекрасний настрій. Тож насолоджуйтеся отриманою можливістю. Але при цьому не сидіть склавши руки, потрібно прикладати зусилля.

Раніше ми розповідали, що подарувати жінці за її знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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