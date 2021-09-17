Гороскоп на сегодня 17 сентября для всех знаков зодиака: Овны, лучше промолчать, чем лезть на рожон

Астрологический прогноз на 17 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 17 сентября 2021 года. В этот неспокойный день эмоции будут бежать впереди вас, хотя гораздо важнее проявлять милосердие, чем критику.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Овна

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Вы сегодня крайне взвинчены, причем без повода. Вам будет сложно сохранить объективность и самообладание. Вы чересчур эмоционально воспринимаете критику. Постарайтесь сдерживать себя и не провоцировать конфликт.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Тельца

Сегодня вас ожидает слишком напряженный день. Возможно, откроются обстоятельства, которые смешают все карты. Попытайтесь подстроиться под них, это в ваших же интересах. Будьте осторожны со знакомствами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Близнецов

Вас ожидает ответственная миссия. Кому-то из ваших друзей понадобится поддержка, так что запаситесь терпением и салфетками. Запланированные дела лучше отложить, потому что вы не успеете их сделать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Рака

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Ваша судьба зависит от ваших собственных эмоций, так что полезно будет с ними разобраться. Звезды рекомендуют сегодняшний день посвятить расслаблению, потому что в делах вам сегодня точно не повезет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Льва

Этот день не предназначен для активной работы. Не пытайтесь охватить все, лучше займитесь чем-то самым легким, иначе ничего не успеете. Оптимально провести день в одиночестве – так вы ни с кем не будете конфликтовать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Девы

Сложный период вас ожидает. Количество идей и планов превысит все разумные пределы. Постарайтесь выбрать то, что действительно сейчас важно. Не жалейте старые вещи и избавляйтесь от ненужного хлама.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Весов

Вы находитесь либо в самом начале серьезных отношений, либо в их завершении. Все последующие события будут зависеть только от вашего решения. Не стоит быть слишком требовательными ни к себе, ни к окружающим.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Скорпиона

Вам придется внимательно следить за своими действиями и словами, потому что все ваше окружение будет интересоваться исключительно вашей персоной. Постарайтесь продержаться и не уронить свой авторитет в чужих глазах.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Стрельца

От вашего желания сегодня многое зависит. Хотите восстановить утраченные когда-то позиции? Именно сейчас вам выпадет удачный шанс реабилитироваться, прежде всего в собственных глазах. Не упустите его.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Козерога

Сегодня может быть удовлетворена практически любая ваша просьба, так что можете даже рискнуть заговорить о прибавке к жалованию. Вам прекрасно удадутся импровизации, а потому действуйте, как считаете нужным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Водолея

Вашу искренность сегодня явно никто не оценит. И это может быть обидно. Будьте вежливы и не забудьте говорить комплименты – это сыграет вам на руку. А свою откровенность приберегите на более подходящий день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для Рыб

Любые действия, связанные с деньгами, в этот день должны быть сугубо практическими. У вас будет не слишком продуктивная работа. Однако расстраиваться по этому поводу не стоит. Прислушивайтесь к голосу здравого смысла.

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