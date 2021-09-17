Гороскоп на сьогодні 17 вересня для всіх знаків зодіаку: Овни, краще промовчати, ніж лізти на рожен

Астрологічний прогноз на 17 вересня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 17 вересня 2021 року. Цього неспокійного дня емоції бігтимуть попереду вас, хоча набагато важливіше проявляти милосердя, ніж критику.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Овна

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Ви сьогодні вкрай напружені, причому без приводу. Вам буде складно зберегти об'єктивність і самоконтроль. Ви надто емоційно сприймаєте критику. Постарайтеся стримуватися і не провокувати конфлікт.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Тельця

Сьогодні на вас чекає дуже напружений день. Можливо, відкриються обставини, які зпутають усі карти. Спробуйте підлаштуватися під них, це в ваших же інтересах. Будьте обережними зі знайомствами.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Близнюків

На вас чекає відповідальна місія. Комусь із ваших друзів знадобиться підтримка, тож запасіться терпінням і серветками. Заплановані справи краще відкласти, тому що ви не встигнете їх зробити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Рака

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Ваша доля залежить від ваших власних емоцій, тож корисно буде з ними розібратися. Зірки рекомендують сьогоднішній день присвятити розслабленню, тому що в справах вам сьогодні точно не поталанить.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Лева

Цей день не призначений для активної роботи. Не намагайтеся охопити все, краще займіться чимось найлегшим, інакше нічого не встигнете. Оптимально провести день на самоті – так ви ні з ким не конфліктуватимете.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Діви

Складний період чекає на вас. Кількість ідей і планів перевищить всі розумні межі. Постарайтеся вибрати те, що дійсно зараз важливо. Не шкодуйте старі речі і позбавляйтеся від непотрібного мотлоху.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Терезів

Ви перебуваєте або на самому початку серйозних стосунків, або на їхньому завершенні. Усі наступні події залежатимуть тільки від вашого рішення. Не варто бути надто вимогливими ні до себе, ні до оточуючих.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Скорпіона

Вам доведеться уважно стежити за своїми діями і словами, тому що все ваше оточення цікавитиметься виключно вашою персоною. Постарайтеся протриматися і не втратити свій авторитет в чужих очах.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Стрільця

Від вашого бажання сьогодні залежитиме багато. Хочете відновити втрачені колись позиції? Саме зараз вам випаде вдалий шанс реабілітуватися, передусім у власних очах. Не пропустіть його.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Козорога

Сьогодні може бути задоволене практично будь-яке ваше прохання, тож можете навіть ризикнути заговорити про надбавку до зарплати. Вам чудово вдадуться імпровізації, а тому дійте, як вважаєте за потрібне.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Водолія

Вашу щирість сьогодні явно ніхто не оцінить. І це може бути прикро. Будьте ввічливимиі і не забудьте говорити компліменти – це зіграє вам на руку. А свою відвертість прибережіть на більш слушний день.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня 2021 року, для Риб

Будь-які дії, пов'язані з грошима, цього дня мають бути суто практичними. У вас буде не дуже продуктивна робота. Однак засмучуватися з цього приводу не варто. Прислухайтеся до голосу здорового глузду.

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