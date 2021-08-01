Гороскоп на сегодня 1 августа для всех знаков зодиака: Раки, делайте то, что подскажет сердце

Астрологический прогноз на 1 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 1 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков и успейте их воплотить в жизнь в последний месяц жаркой поры.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Овна

В этот выходной день вам вряд ли удастся отдохнуть и расслабиться. Все это потому, что вам сложно будет отказать в помощи другим людям, а еще и домашние обязанности никто не отменял. Старайтесь больше времени проводить наедине с собой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Тельца

Сегодня у вас будет много сил и энергии, которую вам захочется потратить на других людей. И это здорово, но все же обязательно выделите время для своих увлечений. Конфликты с партнерами сможете решить только тогда, когда научитесь говорить прямо о своих желаниях.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Близнецов

Можете с самого утра быть неуверенными в себе и своих силах, что станет причиной конфликтных ситуаций. Чтобы ничего важного не упустить – начните уделять больше времени себе и своим желаниям. Ставьте себя на первое место и тогда другие также будут вас воспринимать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Рака

Вы можете сегодня осилить все, за что возьметесь, поэтому пользуйтесь своей супер силой. Вами будут гордиться все – от родственников и любимого человека, до абсолютно незнакомых людей. Просто делайте то, что вам подскажет сердце.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Льва

Вы справитесь с любой задачей и проблемой, ведь на помощь всегда придут родные и близкие. Ваш сексуальный потенциал и личное обаяние просто взлетят до небес – используйте это.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Девы

Вы станете сегодня замечать за собой тревожное состояние, которое будет граничить с истерикой. Держите себя в руках и эмоции под контролем, выпейте мятный чай и сделайте то, что вам нравится. К вечеру вас попустит!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня полны желания поменять что-то в жизни и сделать это кардинально. Не рубите с плеча, делая все и сразу, а начните с малого. В отношениях будьте открытыми и вас ждет прекрасный романтический период.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Скорпиона

Хорошее время для общения с людьми, которые вам приятны и вдохновляют на новые свершения. Сил будет много, поэтому сможете даже исполнить свою давнюю мечту. Воздержитесь от поездок и длительных путешествий.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Стрельца

Сегодня самое важное, что нужно сделать в течение дня – отдохнуть, набраться сил и повеселиться. Любые рабочие дела или физические нагрузки перенесите на другой день. Вечер обещает быть интересным.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Козерога

День идеально подходит для новых знакомств, увлечений и задумок. Выписывайте в блокнот все, что хотите сделать, все свои планы. Но уже к обеду переходите к реализации самых важных пунктов. Вы в силах справиться со всем сами – не рассчитывайте на помощь других людей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Водолея

Ваши планы могут в корне измениться, как только вы дадите где-то слабинку. Ваши творческие и сексуальные возможности возрастут к невероятным вершинам. Только используйте это правильно, иначе можете нарваться на большие неприятности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года, для Рыб

Вас ждет довольно напряженный день, который во многому будет зависеть от того, чего вы хотите достичь и какие планы перед собой ставите. Старайтесь не попадать под чье-либо влияние – думайте своей головой. Во второй половине дня найдите время для себя и своих увлечений!

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