День противодействия насилию в отношении женщин и девушек: куда обращаться в случае насилия

Обращайтесь за помощью, если вы страдаете от любого вида насилия

Две трети женщин в Украине на протяжении жизни сталкивались с сексуальным, физическим или психологическим насилием. А за последний год количество зарегистрированных обращений увеличилось вдвое. Такие данные опубликовала ОБСЕ. Сегодня в мире отмечают День противодействия насилию в отношении женщин и девушек. Что делать, если дома издеваются и куда обращаться за помощью – далее в материале.

Сюжет Ирины Ухиной и Сергея Артеменко Видео: Сегодня

Пострадавшая от домашнего насилия Евгения Зайцева полтора года не видела своих дочерей. По словам женщины, у ее бывшего мужа было очень агрессивное поведение, он выбивал окна в доме, совершал скандалы в присутствии многих людей. А когда они разошлись, то договаривались что дети будут проживать то с ним, то с ней по 4 дня. Все было нормально первые полгода, но однажды детей Елене просто не отдали.

Куда обращаться тем, кто столкнулся с домашним насилием

По данным ООН, за последний год количество зарегистрированных обращений относительно насилия выросло вдвое. Это связывают как с карантином, ведь женщины длительное время остаются в четырех стенах со своими обидчиками. Так и с большей осведомленностью – куда обращаться.

День противодействия насилию Фото: Pexels

Руководитель отдела коммуникации и адвокации ООН женщин в Украине Нармин Стришенець советует в случае, если вы страдаете от любого насилия: физического, сексуального, психологического или экономического. Любые проявления, шантаж, что у вас заберут детей, обращаться на горячую линию 15-47 и 116-123!

Что такое кризисная комната и как туда попасть

Если некуда пойти – можно обратиться в "кризисную комнату". В Киеве на днях открыли уже вторую такую.

"У нас две комнаты, где может сразу находиться несколько женщин. Или это женщина с ребенком, или это женщина с младенцем", – рассказала руководитель киевского Центра гендерного равенства предупреждения и противодействия насилию Татьяна Зотова.

В кризисной комнате можно жить до 10 дней. Фото: КГГА

По ее словам, в первые кризисные комнаты попадают именно женщины с младенцем. Потому что самый сложный период – это или послеродовая депрессия, или начинаются проблемы в семье.

Кризисные комнаты – это временное пристанище, в котором можно находиться до 10 дней.

За полгода здесь побывали пятьдесят три женщины с детьми. А чтобы попасть в такую комнату, нужно зафиксировать факт домашнего насилия. Это может сделать полиция или социальная служба.

"Мы имеем возможность предоставить продукты первой необходимости. Потому что действительно женщины, попадающие сюда, могут быть вообще без ничего, без вещей. У нас есть банк одежды, который также может работать на этих женщин, они могут подобрать себе одежду, если у них ее нет", – рассказала Татьяна Зотова.

Кроме того, в кризисных комнатах женщины могут получить бесплатную юридическую и психологическую поддержку, а также социальное сопровождение, если нужно сделать документы или устроиться на работу.

Ранее Ефросинина, MONATIK, Полякова и другие спели о насилии над женщинами.

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