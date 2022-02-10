Аферист из Tinder: как не стать жертвой мошенника в приложениях для знакомств – советы психолога

Что следует знать перед тем, как отправиться на первое свидание с мужчиной, с которым вы познакомились в приложениях для знакомств

Как не попасться на крючок к мошенникам, знакомясь с мужчинами в приложениях / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Уже несколько дней Сеть гудит впечатлениями о новом фильме Netflix "Аферист из Tinder" о мошеннике Саймоне Леваеве, который выманивал деньги у женщин. Документальный фильм стал настоящим хитом стриминговой платформы. Сюжет картины рассказывает о предприимчивом израильтянине, притворявшемся богачом, и том, как ему удалось обмануть девушек в разных странах Европы на 10 миллионов евро и остаться безнаказанным.

В соцсетях началась настоящая буря. Одни обвиняют жертв мошенника, что, как говорится, "сама виновата", другие восхваляют смекалку Саймона, третьи ругаются с первыми, четвертые рассказывают свои истории.

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Мы с психологом Тамарой Добудогло решили разобраться в ситуации и составить чек-лист, как не попасться на удочку аферисту, знакомясь с мужчина в Tinder и других приложениях знакомств.

Чек-лист, как не попасться аферистам в приложениях для знакомств

Первое, что стоит помнить, мы знакомимся с человек в Tinder по картинке и небольшому описанию. Не нужно строить иллюзии и представлять его образ. Запомните, этот мужчина – незнакомец.

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Мы начинаем общаться с понравившимся парнем, как правило, на разные отстраненные темы. Мы не выдаем свои секреты, но пытаемся узнать все о человеке, чтобы почувствовать безопасность.

Перед тем, как отправляться на свидание с незнакомцем, стоит придерживаться главных правил безопасности:

Планируйте встречу в людных местах.

Не соглашайтесь на поездки домой, к другу, загород.

Обязательно предупредите близких, подругу, коллегу или любого человека, которому доверяете, куда вы отправляетесь и с кем. Поделитесь основной информацией о спутнике, его фото, контакты и т.п.

Можно также попросить подругу звонить вам в какой-то определенный промежуток времени, чтобы убедиться, что все в порядке.

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Старайтесь не брать на первое свидание с собой важные документы, кредитные карты или большую сумму денег. Возьмите отдельное портмоне, в котором будет ограниченная сумма. И, даже если у вас украдут кошелек, пока вы отлучитесь в уборную, мошенник не должен узнать о вас что-то, исходя из его содержимого.

Постарайтесь собрать о мужчине всю необходимую информацию: где учился/учится, какой вуз, где работает, кем, как зовут коллег, кто его близкие друзья.

Внимательно изучите соцсети нового знакомого. Обратите внимание на дату создания профиля, количество друзей и, особенно, профили этих друзей. Ведь это могут быть просто боты.

Присмотритесь к фото парня в профиле Tinder. На снимке должно быть открытое лицо, его хорошо можно рассмотреть, видно глаза. Обратите внимание на локации, где сделано фото, и не фотошоп ли это.

Важно! Внимательно изучите описание профиля мужчины. Если рассказ о себе несвязный и нелогичный, перед вами может оказаться психопат. Люди с психическими расстройствами имеют нарушения связного мышления.

Выбирайте для свиданий хорошо знакомые места и рестораны. Помните, аферисты могут заманить вас в пафосное заведение, сделать очень дорогой заказ и под хитрым предлогом оставить одну. За счет вам придется платить самой. Такими схемами любят пользоваться администрации горе-ресторанов.

Также не стоит давать свои кредитные карты чужому человеку либо называть данные, указанные на них. Помните, мошеннических схем много, они обновляются чуть ли не каждый час.

Будьте осторожны и берегите себя! Помните, ваша безопасность – ваше личное дело.

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