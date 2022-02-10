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Аферист из Tinder: как не стать жертвой мошенника в приложениях для знакомств – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Тамара Добудогло Тамара Добудогло Психолог
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10 февраля, 22:46
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Что следует знать перед тем, как отправиться на первое свидание с мужчиной, с которым вы познакомились в приложениях для знакомств
Как не попасться на крючок к мошенникам, знакомясь с мужчинами в приложениях
Как не попасться на крючок к мошенникам, знакомясь с мужчинами в приложениях / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Уже несколько дней Сеть гудит впечатлениями о новом фильме Netflix "Аферист из Tinder" о мошеннике Саймоне Леваеве, который выманивал деньги у женщин. Документальный фильм стал настоящим хитом стриминговой платформы. Сюжет картины рассказывает о предприимчивом израильтянине, притворявшемся богачом, и том, как ему удалось обмануть девушек в разных странах Европы на 10 миллионов евро и остаться безнаказанным.

В соцсетях началась настоящая буря. Одни обвиняют жертв мошенника, что, как говорится, "сама виновата", другие восхваляют смекалку Саймона, третьи ругаются с первыми, четвертые рассказывают свои истории.

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Мы с психологом Тамарой Добудогло решили разобраться в ситуации и составить чек-лист, как не попасться на удочку аферисту, знакомясь с мужчина в Tinder и других приложениях знакомств.

Чек-лист, как не попасться аферистам в приложениях для знакомств

Первое, что стоит помнить, мы знакомимся с человек в Tinder по картинке и небольшому описанию. Не нужно строить иллюзии и представлять его образ. Запомните, этот мужчина – незнакомец.

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Мы начинаем общаться с понравившимся парнем, как правило, на разные отстраненные темы. Мы не выдаем свои секреты, но пытаемся узнать все о человеке, чтобы почувствовать безопасность.

Перед тем, как отправляться на свидание с незнакомцем, стоит придерживаться главных правил безопасности:

  • Планируйте встречу в людных местах.
  • Не соглашайтесь на поездки домой, к другу, загород.
  • Обязательно предупредите близких, подругу, коллегу или любого человека, которому доверяете, куда вы отправляетесь и с кем. Поделитесь основной информацией о спутнике, его фото, контакты и т.п.

Можно также попросить подругу звонить вам в какой-то определенный промежуток времени, чтобы убедиться, что все в порядке.

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  • Старайтесь не брать на первое свидание с собой важные документы, кредитные карты или большую сумму денег. Возьмите отдельное портмоне, в котором будет ограниченная сумма. И, даже если у вас украдут кошелек, пока вы отлучитесь в уборную, мошенник не должен узнать о вас что-то, исходя из его содержимого.
  • Постарайтесь собрать о мужчине всю необходимую информацию: где учился/учится, какой вуз, где работает, кем, как зовут коллег, кто его близкие друзья.
  • Внимательно изучите соцсети нового знакомого. Обратите внимание на дату создания профиля, количество друзей и, особенно, профили этих друзей. Ведь это могут быть просто боты.
  • Присмотритесь к фото парня в профиле Tinder. На снимке должно быть открытое лицо, его хорошо можно рассмотреть, видно глаза. Обратите внимание на локации, где сделано фото, и не фотошоп ли это.
  • Важно! Внимательно изучите описание профиля мужчины. Если рассказ о себе несвязный и нелогичный, перед вами может оказаться психопат. Люди с психическими расстройствами имеют нарушения связного мышления.
  • Выбирайте для свиданий хорошо знакомые места и рестораны. Помните, аферисты могут заманить вас в пафосное заведение, сделать очень дорогой заказ и под хитрым предлогом оставить одну. За счет вам придется платить самой. Такими схемами любят пользоваться администрации горе-ресторанов.
  • Также не стоит давать свои кредитные карты чужому человеку либо называть данные, указанные на них. Помните, мошеннических схем много, они обновляются чуть ли не каждый час.

Будьте осторожны и берегите себя! Помните, ваша безопасность – ваше личное дело.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Тамара Добудогло
Тамара Добудогло Психолог

Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии

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