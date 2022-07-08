У Елены Зеленской появился свой Twitter. Что постит первая леди Украины

Супруга президента Украины открыла официальный аккаунт в Twitter. Там она обещает рассказывать о важных инициативах и проектах. Читайте подробности

Первая леди использует соцсети для того, чтобы рассказать миру о ужасах войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения российских оккупантов, у Елены Зеленской не было возможности пользоваться соцсетями, мобильным и многими другими вещами, к котором мы так привыкли. Все ради безопасности. Сегодня первая леди Украины активно ведет деятельность по оказанию помощи украинцам, которая направлена на лечение тяжелобольных заграницей, разработку программ психологической поддержки и других проектов.

Елена старается на всю использовать силу своего голоса и обращается за помощью к первым леди других государств. Также она активно постит информацию о происходящем в Украине и в соцсетях. Сегодня офис президента Украины опубликовал информацию о том, что Елена Зеленская завела свой официальный аккаунт в Twitter.

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Зеленская уже успела опубликовать первый твит, в котором написала, что так она будет бороться с дезинформацией, которая направлена на дискредитацию Украины в мире.

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