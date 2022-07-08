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У Олени Зеленської з'явився свій Twitter. Що постить перша леді України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 липня, 16:12
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Дружина президента України відкрила офіційний аккаунт у Twitter. Там вона обіцяє розповідати про важливі ініціативи та проєкти. Читайте подробиці
Перша леді використовує соцмережі для того, щоб розповісти світові про жахіття війни в Україні
Перша леді використовує соцмережі для того, щоб розповісти світові про жахіття війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення російських окупантів Олена Зеленська не мала можливості користуватися соцмережами, мобільним та багатьма іншими речами, до яких ми так звикли. Все заради безпеки. Сьогодні перша леді України активно веде діяльність з надання допомоги українцям, яка спрямована на лікування тяжкохворих закордоном, розробку програм психологічної підтримки та інших проєктів.

Олена намагається на всю використовувати силу свого голосу та звертається за допомогою до перших леді інших держав. Також вона активно постить інформацію про те, що відбувається в Україні в соцмережах. Сьогодні офіс президента України опублікував інформацію про те, що Олена Зеленська завела свій офіційний аккаунт у Twitter.

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Зеленська вже встигла опублікувати перший твіт, у якому написала, що так вона боротиметься з дезінформацією, спрямованою на дискредитацію України у світі.

Читайте також: Олена Зеленська відповіла на запитання, чи боїться вона смерті.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

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