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Елена Зеленская ответила на вопрос, боится ли она смерти (видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 июля, 15:10
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Первая леди Украины дала откровенное интервью итальянским журналистам, в котором рассказала, как живут украинцы после 24-го февраля
Первая леди Украины ответила на самые компрометирующие вопросы журналистов
Первая леди Украины ответила на самые компрометирующие вопросы журналистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская активно общается с иностранными СМИ, чтобы рассказать правду о войне в Украине, объяснить, в чем заключается ее работа прямо сейчас, а также поделиться, за что критикует мужа и почему их сын хочет стать солдатом.

В новом интервью итальянскому телевиденью в разговоре с ведущим программы Porta a Porta первая леди Украины рассказала, что сейчас происходит в городах, которые ежедневно обстреливают российские войска.

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Наши люди, наши дети ложатся спать, не зная, проснутся ли завтра, – с болью отметила супруга президента.

Елена Зеленская объяснила итальянцам, как людям в Украине приходится жить
Елена Зеленская объяснила итальянцам, как людям в Украине приходится жить / Фото: president.gov.ua

В своем официальном Instagram-аккаунте Зеленская отметила, что журналисты задали ей философский вопрос: боится ли она смерти. Елена объяснила, что больше ее пугают те, кто не ценит жизнь других.

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Скорее боюсь людей, которым безразлична собственная жизнь. Это значит, что им безразличны и жизни других, раз собственной не ценят. В этом разница между нами и российскими захватчиками – для нас важна каждая жизнь.

Смотрите: Елена Зеленская снялась для британского издания.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Наш сын хочет быть солдатом

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