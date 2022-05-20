Instagram дня: Марк Брайан – 62-летний женатый немец, который носит юбки и каблуки

Рассказываем историю мужчины, который не обращает внимания на мнение окружающих и просто носит то, что ему по душе. Смотрите эффектные образы

Марк Брайан - 62-летний мужчина, который обожает носить юбки и каблуки / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы продолжаем рассказывать истории людей, которые вдохновляют мир на изменения, свободу выражения, разнообразие и инклюзивность.

Марк Брайан — 62-летний немец, счастливо женат, воспитывает четырех внуков и работает инженером в области робототехники в небольшом городе в Германии. В беседе с журналистами американского издания Interview, он признался, что обожает быстрые машины и красивых женщин. В свободное от работы время Брайан тренирует футбольную команду местной школы.

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Среднестатистический немец привлек наше внимание своим образом и стилем. Дело в том, что Марк обожает наряжаться в женские вещи и в офис носит исключительно, юбки, платья и туфли на умопомрачительной шпильке.

Журналистам он рассказывал, что его увлечение туфлями-лодочками началось еще 40 лет назад. В юности он встречался с высокой девушкой, у них был одинаковый размер обуви. Ради шуток, он примерял туфли своей партнерши. Настоящее увлечение каблуками началось шесть лет назад. Тогда Марк решил завести аккаунт в Instagram, чтобы делиться своими мыслями и, конечно, стильными образами.

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Сейчас на страничку Марка подписано 661 тысяча поклонников.

За эти годы Брайан имеет невероятное портфолио с эффектными луками, интервью и сьемки для Vogue, Interview, Harper’s Bazaar, а также участие в показе бренда Martine Rose.

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Его босс называет увлечение Марка обычным хобби, что неудивительно для свободных и раскрепощенных немцев. Сам Брайан называет это образом жизни. Он уверен, что одежда не имеет пола и не определяют сексуальную ориентацию.

Я в том возрасте, когда не беспокоюсь о том, что думают люди. Либо я им нравлюсь, либо нет.

Интересно, что Марк родом из Техаса, а в Германию он переехал 10 лет назад.

Во мне нет совершенно ничего женственного, я на 100% мужественный. Я не пытаюсь сделать какое-либо заявление — просто ношу то, что мне нравится.

Берем пример с Марка, завидуя его раскрепощённости, и рассматриваем его лучшие образы:

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