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История Лорен Вассер – модели, которая лишилась обеих ног из-за неправильного использования тампонов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 мая, 15:00
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В индустрии моды ее называют "девушка с золотыми ногами". Знакомьтесь, Лорен Вассер – девушка, которая потеряла обе ноги из-за синдрома токсического шока
Лорен Вассер - "девушка с золотыми ногами"
Лорен Вассер - "девушка с золотыми ногами" / Фото: Коллаж: Сегодня

Показ Louis Vuitton сезона весна 2023 закрыла модель Лорен Вассер, которая вышла на подиум с золотыми протезами. Девушка прославилась на весь мир из-за трагической истории, которая произошла в ее жизни. Она работала моделью, играла в баскетбол, любила кататься на велосипеде с друзьями. Но, в 24 года ей пришлось научиться жить заново.

Лорен Вассер в показе круизной коллекции Louis Vuitton весна 2023
Лорен Вассер в показе круизной коллекции Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Getty Images

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В октябре 2012-го на дне рождении у подруги Лорен почувствовала недомогание как при гриппе. Тогда девушка подумала, что причиной могла быть менструация, и отправилась домой. В то время она использовала тампоны, меняя их утром, днем и вечером.

Лорен Вассер
Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Проснулась Лорен от стука в двери и криков полиции. Оказалось, ее мама вызвала копов, так как не смогла ей дозвониться. Девушка настолько крепко уснула, что не слышала звонков. Утром ситуация повторилась, но в этот раз полиция нашла Лорен в бессознательном состоянии. Ее доставили в больницу, где медики уже боролись за ее жизнь. У девушки отказывали органы, она перенесла сердечный приступ. Доктора долго искали причину и не могли стабилизировать ее состояние.

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Лорен Вассер в больнице
Лорен Вассер в больнице

В инфекционном отделении специалисты определили проблему.

"У нее внутри есть тампон?" – задался вопросом один из медиков.

Оказалось, у Лорен случился синдром токсического шока. Дело в том, что один из тампонов, который она использовала, оказался заражен стафилококком. Такое случается 1 раз на 100 тысяч человек.

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Лоре Вассер
Лоре Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Состояние Лорен ухудшалось. Ее ноги поразила гангрена, необходима была ампутация правой ноги и удаление пальцев и пятки на левой. С трудом и болью девушка согласилась на операцию. Этого оказалось недостаточно. Через несколько лет гангрена распространилась и медикам пришлось удалять и вторую ногу.

Лоре Вассер
Лоре Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Почти год Лорен провела в инвалидном кресле. Она боролась с депрессией и училась заново жить. Вассер восстановилась, и начала работать моделью. С тех пор ее стали называть "девушка с золотыми ногами" из-за протезов золотого цвета.

Лоре Вассер
Лоре Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Сегодня Лорен активно участвует в рекламных кампаниях люксовых брендов, снимается для обложек глянца, выход на подиум в качестве модели и ведет активную борьбу с недобросовестными производителями тампонов. Оказывается, что в производстве тампонов часто используют диоксин, синтетические волокна, химические ароматизаторы и другие вредные компоненты. Именно они негативно влияют на здоровье женщин.

Лорен Вассер на обложке французского Elle
Лорен Вассер на обложке французского Elle / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Лорен Вассер
Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Лорен Вассер
Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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