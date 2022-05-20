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Instagram дня: Марк Брайан – 62-річний одружений німець, який носить спідниці та підбори

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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20 травня, 10:10
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Розповідаємо історію чоловіка, який не звертає уваги на думку оточуючих та просто носить те, що йому до вподоби. Дивіться ефектні образи
Марк Брайан - 62-річний чоловік, який обожнює носити спідниці та підбори
Марк Брайан - 62-річний чоловік, який обожнює носити спідниці та підбори / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми продовжуємо розповідати історії людей, які надихають світ на зміни, свободу самовираження, різноманітність та інклюзивність.

Марк Брайан - 62-річний німець, щасливо одружений, виховує чотирьох онуків і працює інженером у галузі робототехніки в невеликому місті в Німеччині. У розмові з журналістами американського видання Interview, він зізнався, що обожнює швидкі машини та красивих жінок. У вільний від роботи час Браян тренує футбольну команду місцевої школи.

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Середньостатистичний німець привернув нашу увагу своїм образом та стилем. Справа в тому, що Марк любить вбиратися в жіночі речі та в офіс носить виключно, спідниці, сукні та туфлі на запаморочливій шпильці.

Журналістам він розповідав, що його захоплення туфлями-човниками почалося ще 40 років тому. В юності він зустрічався із високою дівчиною, у них був однаковий розмір взуття. Заради жартів, він приміряв туфлі своєї партнерки. Справжнє захоплення підборами почалося шість років тому. Тоді Марк вирішив завести аккаунт у Instagram, щоб ділитися своїми думками та, звичайно, стильними образами.

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Зараз на сторінку Марка підписано 661 тисяча шанувальників.

За ці роки Брайан має неймовірне портфоліо з ефектними луками, інтерв'ю та зйомки для Vogue, Interview, Harper's Bazaar, а також участь у показі бренду Martine Rose.

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Його бос називає захоплення Марка звичайним хобі, що не дивно для вільних та розкутих німців. Сам Браян називає це способом життя. Він упевнений, що одяг не має статі і не визначають сексуальної орієнтації.

Я в тому віці, коли не турбуюсь про те, що думають люди. Або я їм подобаюсь, або ні.

Цікаво, що Марк родом із Техасу, а до Німеччини він переїхав 10 років тому.

У мене немає нічого жіночного, я на 100% мужній. Я не намагаюся зробити будь-яку заяву – просто ношу те, що мені подобається.

Беремо приклад з Марка, заздримо його розкутості, і розглядаємо його найкращі образи:

Читайте натхненну історію Лорен Вассер – моделі, що втратила ноги через неправильне використання тампонів.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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