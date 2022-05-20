Instagram дня: Марк Брайан – 62-річний одружений німець, який носить спідниці та підбори

Розповідаємо історію чоловіка, який не звертає уваги на думку оточуючих та просто носить те, що йому до вподоби. Дивіться ефектні образи

Марк Брайан - 62-річний чоловік, який обожнює носити спідниці та підбори / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми продовжуємо розповідати історії людей, які надихають світ на зміни, свободу самовираження, різноманітність та інклюзивність.

Марк Брайан - 62-річний німець, щасливо одружений, виховує чотирьох онуків і працює інженером у галузі робототехніки в невеликому місті в Німеччині. У розмові з журналістами американського видання Interview, він зізнався, що обожнює швидкі машини та красивих жінок. У вільний від роботи час Браян тренує футбольну команду місцевої школи.

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Середньостатистичний німець привернув нашу увагу своїм образом та стилем. Справа в тому, що Марк любить вбиратися в жіночі речі та в офіс носить виключно, спідниці, сукні та туфлі на запаморочливій шпильці.

Журналістам він розповідав, що його захоплення туфлями-човниками почалося ще 40 років тому. В юності він зустрічався із високою дівчиною, у них був однаковий розмір взуття. Заради жартів, він приміряв туфлі своєї партнерки. Справжнє захоплення підборами почалося шість років тому. Тоді Марк вирішив завести аккаунт у Instagram, щоб ділитися своїми думками та, звичайно, стильними образами.

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Зараз на сторінку Марка підписано 661 тисяча шанувальників.

За ці роки Брайан має неймовірне портфоліо з ефектними луками, інтерв'ю та зйомки для Vogue, Interview, Harper's Bazaar, а також участь у показі бренду Martine Rose.

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Його бос називає захоплення Марка звичайним хобі, що не дивно для вільних та розкутих німців. Сам Браян називає це способом життя. Він упевнений, що одяг не має статі і не визначають сексуальної орієнтації.

Я в тому віці, коли не турбуюсь про те, що думають люди. Або я їм подобаюсь, або ні.

Цікаво, що Марк родом із Техасу, а до Німеччини він переїхав 10 років тому.

У мене немає нічого жіночного, я на 100% мужній. Я не намагаюся зробити будь-яку заяву – просто ношу те, що мені подобається.

Беремо приклад з Марка, заздримо його розкутості, і розглядаємо його найкращі образи:

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