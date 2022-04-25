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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о людях

Что известно о любовнице российского фюрера Алине Кабаевой

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 апреля, 18:14
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Алина Кабаева познакомилась с Путиным в 2001 году. С тех пор ее жизнь изменилась
Алина Кабаева познакомилась с Путиным в 2001 году. С тех пор ее жизнь изменилась / Фото: Коллаж: Сегодня

Любовница Путина Алина Кабаева открыла в Москве благотворительный фестиваль художественной гимнастики. На мероприятии, названном в честь самой Алины, она рассказала о культе победы в Великой Отечественной войне и том, что санкции только помогут россиянам.

Речь Алина произнесла на фоне рашистского символа Z и с георгиевской лентой, прикрепленной к платью из новой коллекции британского бренда Alessandra Rich за 1440 евро (ок. 47 171 гривны).

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Алина Кабаева в платье Alessandra Rich
Алина Кабаева в платье Alessandra Rich / Фото: Скриншот из видео

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева считает, что санкции, наложенные на российский спорт, пойдут ему на пользу.

У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет, – заявила Кабаева.

Алина Кабаева с гимнастками на открытии фестиваля
Алина Кабаева с гимнастками на открытии фестиваля / Фото: Скриншот из видео

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Интересно, что США пока не решились на санкции против самой фактической супруги президента РФ. В публикации The Wall Street Journal заявляют, что американские чиновники опасаются, что Путин посчитает их личным ударом, а это может привести к дальнейшей эскалации отношений между Россией и США.

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте (Узбекистан) в семье советского футболиста Марата Кабаева и его супруги Любови – профессиональной баскетболистки. Семья часто переезжала, а после развода родителей, Алина со своей сестрой Лейсан и матерью переехали в Москву.

Спортивной гимнастикой Алина начала заниматься в 3,5 года. В 11 лет Кабаева тренировалась у титулованного педагога Ирины Винер. Благодаря ей, уже в 13 лет Алина выступала за сборную России.

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Алина Кабаева с матерью, Любовью Кабаевой
Алина Кабаева с матерью, Любовью Кабаевой / Фото: palace.navalny.com

Впервые Кабаева стала чемпионкой Европы в 1998 году, а в следующем победила на чемпионате мира. За свою спортивную карьеру она стала одной из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики: обладательница 2 олимпийских медалей, 14 медалей чемпионатов мира и 21 медали чемпионатов Европы. Считается, что Алина Кабаева произвела революцию в художественной гимнастике, выполнив новые приемы и элементы.

Алина Кабаева на Олимпиаде-2004 в Афинах
Алина Кабаева на Олимпиаде-2004 в Афинах / Фото: kabaeva-alina.ru

В спортивной карьере Алины не обошлось и без скандалов. В 2001 году ее дисквалифицировали на два года из-за допинга. После перерыва, ей удалось триумфально вернуться и даже одержать несколько побед. Завершила спортивную карьеру Кабаева в 2007 году.

Мужчины Кабаевой

Личная жизнь Алины Кабаевой всегда была окутана тайной. До знакомства с Путиным, Алина встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани, который на 14 лет был старше своей избранницы. Интересно, что парочка завязала свои отношения, когда мужчина был женат. Через несколько лет романа, Давид все-таки развелся, но Алина так и не стала его супругой. В СМИ ходят слухи, что отказаться от него Алину уговорила Ирина Винер, посоветовав подыскать более подходящего состоятельного ухажера.

Именно Винер познакомила Кабаеву с Путиным. Тренер решила отметить выступление российской сборной на чемпионате мира и на прием по случаю приехал президент РФ. Алина не выступала перед властями, а сидела вместе с ними и весь вечер беседовала с Путиным.

Путин и Кабаева
Путин и Кабаева / Фото: Getty Images

После знакомства с президентом, Алина начала политическую карьеру. В 2005 году она стала членом Общественной палаты России, а с 2007-го – депутатом Госдумы. Впервые о романе парочки заговорили еще в 2006 году, но, по понятным причинам, это табуированная тема в России. В 2008 году газету "Московский корреспондент" закрыли из-за статьи о связи Путина и Кабаевой. Дело в том, что Путин развелся с официальной женой Людмилой Александровной только в 2013 году.

Выпуск газеты
Выпуск газеты "Московский корреспондент" (2008г.) со статьей об отношениях Путина и Кабаевой / Фото: palace.navalny.com

Что говорить, карьера Кабаевой стала настоящей сенсацией после знакомства с таким покровителем. В 2014 году бывшая гимнастка была назначена главным медиаменеджером страны – председателем совета директоров в "Национальной Медиа Группе". Это означает, что она владеет чуть ли не большинством крупных СМИ в России: "Известия", "Первый канал" и РЕН ТВ.

Дети Путина

В 2015 году как швейцарский таблоид Neue Zürcher Zeitung опубликовал статью, в которой говорилось, что Путин тайно оплати два номера в частной клинике Clinicа Sant'Anna. По слухам, именно там Алина родила двух дочерей-близнецов.

В 2016 году на одно из соревнований по фигурному катанию Кабаева приехала с двумя мальчиками. К тому же, журналисты заметили, что на безымянном пальце правой руки Алины красовалось обручальное кольцо. Общественности стало понятно, что экс-гимнастка давно замужем. Издание Page Six в тоже время опубликовало информацию, что Кабаева родила Путину сыновей в 2009 и 2013 годах, а в документах детей записали на сестру Алины.

Алина Кабаева и Екатерина Сиротина
Алина Кабаева и Екатерина Сиротина / Фото: Instagram

По данным мировых СМИ, Алина с четверыми детьми живет в Швейцарии. После начала войны в Украине активисты требовали выдворить ее из страны.

Ранее мы рассказывали, что Кабаева объявилась в Москве, где ошеломила публику неудачной пластикой.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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