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Що відомо про коханку російського фюрера Аліну Кабаєву

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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25 квітня, 18:14
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Путінські опозиціонери називають її "жінкою, яка має найнезрозуміліший статус у Росії". Не погодитись із ними важко. Дружина, коханка, партнерка, співмешканка... Розповідаємо, що відомо про загадкову подружку президента РФ
Аліна Кабаєва познайомилася з Путіним у 2001 році. З того часу її життя змінилося
Аліна Кабаєва познайомилася з Путіним у 2001 році. З того часу її життя змінилося / Фото: Колаж: Сьогодні

Коханка Путіна Аліна Кабаєва відкрила у Москві благодійний фестиваль художньої гімнастики. На заході, названому на честь самої Аліни, вона розповіла про культ перемоги у Великій Вітчизняній війні і про те, що санкції лише допоможуть росіянам.

Промову Аліна виголосила на тлі рашистського символу Z та з георгіївською стрічкою, прикріпленою до сукні з нової колекції британського бренду Alessandra Rich за 1440 євро (бл. 47 171 гривні).

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Аліна Кабаєва у сукні Alessandra Rich
Аліна Кабаєва у сукні Alessandra Rich / Фото: Скриншот из видео

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва вважає, що санкції, накладені на російський спорт, підуть йому на користь.

У нас велика конкуренція всередині країни, і якщо змагання будуть лише внутрішні, то російська художня гімнастика лише виграє, – заявила Кабаєва.

Аліна Кабаєва з гімнастками на відкритті фестивалю
Аліна Кабаєва з гімнастками на відкритті фестивалю / Фото: Скриншот из видео

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Цікаво, що США поки що не зважилися на санкції проти фактичної дружини президента РФ. У публікації The Wall Street Journal заявляють, що американські чиновники побоюються, що Путін сприйме їх як особистий удар, а це може призвести до подальшої ескалації відносин між Росією та США.

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва народилася 12 травня 1983 року в Ташкенті (Узбекистан) у родині радянського футболіста Марата Кабаєва та його дружини Любові – професійної баскетболістки. Сім'я часто переїжджала, а після розлучення батьків Аліна зі своєю сестрою Лейсан і матір'ю переїхали до Москви.

Спортивною гімнастикою Аліна почала займатись у 3,5 роки. У 11 років Кабаєва тренувалася у титулованого педагога Ірини Вінер. Завдяки їй вже в 13 років Аліна виступала за збірну Росії.

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Аліна Кабаєва з матір'ю, Любов'ю Кабаєвою
Аліна Кабаєва з матір'ю, Любов'ю Кабаєвою / Фото: palace.navalny.com

Вперше Кабаєва стала чемпіонкою Європи 1998 року, а наступного перемогла на чемпіонаті світу. За свою спортивну кар'єру вона стала однією з найтитулованіших гімнасток в історії художньої гімнастики: володарка 2 олімпійських медалей, 14 медалей чемпіонатів світу та 21 медалі чемпіонатів Європи. Вважається, що Аліна Кабаєва зробила революцію у художній гімнастиці, виконавши нові прийоми та елементи.

Аліна Кабаєва на Олімпіаді-2004 в Афінах
Аліна Кабаєва на Олімпіаді-2004 в Афінах / Фото: kabaeva-alina.ru

У спортивній кар'єрі Аліни не обійшлося без скандалів. 2001 року її дискваліфікували на два роки через допінг. Після перерви їй вдалося тріумфально повернутися і навіть здобути кілька перемог. Завершила спортивну кар'єру Кабаєва у 2007 році.

Чоловіки Кабаєвої

Особисте життя Аліни Кабаєвої завжди було оповите таємницею. До знайомства з Путіним, Аліна зустрічалася з капітаном міліції Давидом Муселіані, який на 14 років був старший за свою обраницю. Цікаво, що парочка зав'язала свої стосунки, коли чоловік був одружений. Через кілька років роману, Давид таки розлучився, але Аліна так і не стала його дружиною. У ЗМІ ходять чутки, що відмовитися від нього Аліну вмовила Ірина Вінер, порадивши підшукати більш відповідного заможного залицяльника.

Саме Вінер познайомила Кабаєву із Путіним. Тренер вирішила відзначити виступ російської збірної на чемпіонаті світу та на прийом з нагоди приїхав президент РФ. Аліна не виступала тоді перед гостями, а сиділа разом із ними і весь вечір розмовляла з Путіним.

Путін і Кабаєва
Путін і Кабаєва / Фото: Getty Images

Після знайомства з президентом Аліна розпочала політичну кар'єру. 2005 року вона стала членом Громадської палати Росії, а з 2007-го – депутатом Держдуми. Вперше про роман парочки заговорили ще 2006 року, але, зрозуміло, це табуйована тема в Росії. У 2008 році газету "Московський кореспондент" закрили через статтю про зв'язок Путіна та Кабаєвої. Справа в тому, що Путін розлучився з офіційною дружиною Людмилою Олександрівною лише у 2013 році.

Випуск газети
Випуск газети "Московський кореспондент" (2008 р.) зі статтею про стосунки Путіна та Кабаєвої / Фото: palace.navalny.com

Що казати, кар'єра Кабаєвої стала справжньою сенсацією після знайомства з таким покровителем. У 2014 році колишню гімнастку було призначено головним медіаменеджером країни – головою ради директорів у "Національній Медіа Групі". Це означає, що вона володіє чи не більшістю великих ЗМІ в Росії: "Известия", "Перший канал" та РЕН-ТВ.

Діти Путіна

У 2015 році швейцарський таблоїд Neue Zürcher Zeitung опублікував статтю, в якій йшлося про те, що Путін таємно оплатив два номери в приватній клініці Clinicа Sant'Anna. З чуток, саме там Аліна народила двох дочок-близнюків.

У 2016 році на одне із змагань із фігурного катання Кабаєва приїхала з двома хлопчиками. До того ж, журналісти помітили, що на безіменному пальці правої руки Аліни красувалося обручку. Громадськості стало зрозуміло, що екс-гімнастка давно одружена. Видання Page Six водночас опублікувало інформацію, що Кабаєва народила Путіну синів у 2009 та 2013 роках, а у документах дітей записали на сестру Аліни.

Аліна Кабаєва та Катерина Сиротіна
Аліна Кабаєва та Катерина Сиротіна / Фото: Instagram

За даними світових ЗМІ, Аліна із чотирма дітьми живе у Швейцарії. Після початку війни в Україні активісти вимагали видворити її із країни.

Раніше ми розповідали, що Кабаєва з'явилася в Москві, де приголомшила публіку невдалою пластикою.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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