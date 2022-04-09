Дети Путина: что о них известно, сколько их и чем занимаются

Российский фюрер, по разным данным журналистов-расследователей, является отцом семерых детей. Где прячет диктатор своих потомков

По разным данным у Путина семеро детей / Фото: Коллаж: Сегодня

6 апреля на сайте Белого дома была опубликована информация о новом пакете санкций против России. В сообщении сказано, что это реакция США, G7 и ЕС на зверства россиян в Украине, в том числе и в Буче.

СМИ привлекло внимание списки мер, направленных против взрослых детей Путина, а именно против его дочерей – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Рассказываем, что известно о потомках российского фюрера.

Реклама

Первый брак

Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Путина от первого брака с Людмилой Шкребневой, который был расторгнут в 2013 году. Младшая, Екатерина Тихонова, родилась в 1986 году в Дрездене, когда Путин работал в КГБ. Девушка окончила Московский и Санкт-Петербургский государственные институты. Она кандидат физико-математических наук.

Дочери Путина от первого брака с Людмилой Шкребневой / Фото: palace.navalny.com

Первый муж Тихоновой – Кирилл Шамалов, сын близкого друга ее отца. Благодаря браку Шамалов стал миллиардером. Пара жила шикарном доме на Рублевке, а также купила особняк во французском Биаррице, стоимость которого составляет 20 млн евро. Супруги развелись в 2018 году.

Реклама

Дочь Путин, конечно же, обеспечивал, награждая разными должностями – в 2020 году она возглавила фонд Иннопрактика, основной деятельностью которого было развитие программ искусственного интеллекта и интеллектуальных систем.

Интересно, что Екатерина отказалась от фамилии Путина, вместо нее она использовала отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Старшая дочь Путина, Мария Воронцова, родилась в Санкт-Петербурге. Известно, что она окончила медицинский факультет Московского и биологический факультет Санкт-Петербургского университетов. В СМИ сообщали, что она была замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, который родился в России. Пара жила в роскошном пентхаусе в Амстердаме. Хотя сам Фаассен не раз заявлял, что живет в РФ. Известно, что пара также развелась.

Реклама

Екатерина Тихонова (слева) и Мария Воронцова, которых показывали по российскому телевидению, не уточняя, что это дочери Путина / Фото: BBC

Личная жизнь и деятельность детей тирана покрыты тайнами. Журналистам периодически удается находить хоть какую-то информацию. Так, согласно данным расследований, Воронцова является совладелицей компании Номеко. Эта организация занимается вопросами в сфере российского здравоохранения и развивает проекты по борьбе с раком. Правительство России выделяло миллиарды, инвестируя в сомнительные исследования под руководством Воронцовой.

Есть ли дети у Тихоновой и Воронцовой, до конца не понятно. Сам диктатор только косвенно в пропагандистских интервью упоминал, что любит общаться с внуками.

Предполагаемая дочь

Последние несколько лет в мировых СМИ появлялась информация о возможной дочери Путина. Диджей и блогер Елизавета Кривоногих феноменально похожа на фюрера. Девушка родилась в 2003 году.

Елизавета Кривоногих / Фото: Metro.co.uk

Ее мать, Светлана Кривоногих, росла в Санкт-Петербурге. Семья была очень бедной, отец пил, а сама Светлана подрабатывала уборщицей в магазине. В 2000-х она получила диплом университета экономики и финансов, однако однокурсники не понят, как она посещала пары, да и на получение диплома она не приходила. Примерно в это время ее жизнь кардинально изменилась – она с мамой переехала из коммуналки в собственное элитное жилье. Через оффшорную компанию Светлана стала владелицей шикарной квартиры в Монако, и она является одной из акционеров "Банка России". Конечно, сам Путин эту информацию опровергает.

Светлана Кривоногих / Фото: maski-proekt.media

19-летняя дочь Светланы живет под именем Луиза Розова. Как сообщало британское издание Daily Mail, в марте 2022 года после волны критики и обвинений блогер закрыла свой аккаунт в Instagram.

Елизавета Кривоногих / Фото: telegra.ph

Алина Кабаева

Гимнастка еще до знакомства с Путиным часто заводила романы с влиятельными и женатыми россиянами. Получая дорогие подарки и живя на обеспечении покровителей, Кабаева познакомилась с диктатором и уже благодаря ему стала политиком и очень богатой женщиной.

Алина Кабаева на фестивале "Алина" в 2018 года / Фото: kabaeva-alina.ru

Известно, что именно Кабаева стала причиной развода Путина с первой женой Людмилой. Личная жизнь Алины тщательно засекречена. Судя по тому, что она носит обручальное кольцо, свадьба с Путиным таки состоялась.

По данным мировых СМИ, Алина родила Путину четверых детей, с которыми живет в Швейцарии. После начала войны в Украине активисты требовали выдворить ее из страны. Сейчас ее место нахождения неизвестно. Возможно, она находится в бункере на Алтае рядом с самим российским фюрером. Собственно, на что заслужила.

Ранее мы рассказывали, как Путин предстал перед фанатами в "Лужниках" в куртке за 14 тыс. долларов.