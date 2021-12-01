Обратная сторона славы: кот Степан попал в скандал из-за рекламы бренда Yaro

Осторожно, от славы до забвения — один шаг

Кот Степан с продукцией бренда Yaro / Фото: Инстаграм

Самый знаменитый кот в Украине по кличке Степан, который прославился благодаря посту в Instagram Бритни Спирс, как настоящая звезда, уже угодил в скандал.

Не так давно харьковский пушистик только начал чувствовать вкус славы, у него появились первые заказы на рекламу и сразу от итальянского модного дома Valentino. Журналисты не отступают от владелицы кота, пытаясь взять комментарии о жизни и привычках домашнего любимца.

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Неудивительно, ведь за жизнью животного в Instagram следят 770 тысяч подписчиков, поэтому Степан стал настоящим инфлюенсером.

Сегодня на странице Степана появился новый рекламный пост. На фото кот запечатлен в привычной позе, невозмутимо сидящим за столом. На самом же столе была размещена разная продукция скандального бренда Yaro.

Кот Степан с продукцией бренда Yaro / Фото: скриншот

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Буквально за несколько минут после публикации подписчики стали оставлять гневные комментарии и свои возмущения касательно сотрудничества с брендом. Владелица странички, конечно, уже удалила пост. Но фото и скрины уже стали разлетаться в Сети.

Кот Степан с продукцией бренда Yaro / Фото: Инстаграм

Пока хозяйка животного не ответила на вопросы "Сегодня" касательно инцидента.

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Можем предположить, что случай произошел из-за неопытности владельца кота Степана, не знании и понимании, как строить сотрудничество с брендами, как правильно возводить коммерчески успешную модель и на что обращать внимание.

Кот Степан с продукцией бренда Yaro / Фото: Инстаграм

Что произошло с Yaro

Ранее мы уже рассказывали подробности скандала бренда Yaro. В октябре 2021 года владелица компании Yaro Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, которое было сделано на фоне здания Кремля в Москве. Под одним из комментариев к посту Привалова оставила ответ в виде насмешливого анекдота про бандеровцев, который еще больше разозлил Сеть.

В следствии многие крупные торговые сети, включая Сильпо и Rozetka отказались сотрудничать с брендом и продавать их продукцию на своих площадках.

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