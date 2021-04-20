Специально ко Дню 420! Слушаем новый праздничный альбом, который выпустил Snoop Dogg

Рэпер записал 10 новых треков и назвал альбом From Tha Streets 2 Tha Suites, который есть 18 по счету в его творчестве

Известный хип-хоп исполнитель Snoop Dogg выпустил 10 новых песен к популярному, но неофициального Дня 420 . По счету – это 18 студийный альбом звезды, и он называется – From Tha Streets 2 Tha Suites.

Фото: Pinterest

Рэпер не скрывает свою любовь к каннабису, поэтому о его "хобби" курить известно всем поклонникам. Выпущенный альбом в день неофициального праздника 420 с 10-ю треками еще раз напомнил ценителям творчества Snoop Dogg о данном факте.

Среди треков альбома услышите совместное исполнение звезды с J Black, Larry June, Mozzy и другими рэперами.

Послушать альбом, который длится 36 минут можно на музыкальных платформа Apple Music, Spotify и других.

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