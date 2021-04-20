Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Специально ко Дню 420! Слушаем новый праздничный альбом, который выпустил Snoop Dogg

Сегодня, 16:14

Рэпер записал 10 новых треков и назвал альбом From Tha Streets 2 Tha Suites, который есть 18 по счету в его творчестве

Известный хип-хоп исполнитель Snoop Dogg выпустил 10 новых песен к популярному, но неофициального Дня 420 . По счету – это 18 студийный альбом звезды, и он называется – From Tha Streets 2 Tha Suites.

Фото: Pinterest

Рэпер не скрывает свою любовь к каннабису, поэтому о его "хобби" курить известно всем поклонникам. Выпущенный альбом в день неофициального праздника 420 с 10-ю треками еще раз напомнил ценителям творчества Snoop Dogg о данном факте.

Среди треков альбома услышите совместное исполнение звезды с J Black, Larry June, Mozzy и другими рэперами.

Послушать альбом, который длится 36 минут можно на музыкальных платформа Apple Music, Spotify и других.

Недавно мы рассказали о пяти бюджетных "инсайтах", которые сделают употребление алкоголя дома интереснее.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
4 идеи для веселого уикенда. Спойлер: в одном из вариантов замешаны Alyona Alyona и пиво
снуп снуп догг музика хип-хоп Альбом From Tha Streets 2 Tha Suites
Реклама

Новости партнеров

Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Популярные статьи

Сегодня, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
"Що ви зробили зі своєю красою": Марченко розкритикували у Мережі
"Що ви зробили зі своєю красою": Марченко розкритикували у Мережі

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять