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Ремонт на крови? Leroy Merlin не планируют уходить с рынка России, а готовятся увеличить поставки и ассортимент

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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11 марта, 22:15
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Пока ответственные международные компании всеми силами стараются поддержать украинцев, собрать вещи и средства, чтобы хоть как-то помочь людям, лишившихся дома из-за россиян, другие пытаются наживаться на беде
Французская компания приняла решение расширять бизнес в России, воспользовавшись положением
Французская компания приняла решение расширять бизнес в России, воспользовавшись положением / Фото: Коллаж: Сегодня

Французская компания Leroy Merlin, один из крупнейших европейских ритейлеров, специализирующихся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, присоединились к списку брендов, которые планируют поддерживать россиян.

Стало известно, что компания разослала партнерам письмо, в котором объяснила свою позицию касательно войны в Украине, которую начала Россия.

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В письме сказано:

Мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании. После выхода некоторых игроков с российского рынка, Leroy Merlin открыт к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента. Компания создала штаб по импортозамещению и значительно активизировала поиск нового ассортимента и замещения товаров, с которыми возникли сложности при поставке или производстве.

Ну что ж, удачи вам в поиске аналогов. Учитывая, инновационную форму российских солдат, интересно, как долго простоят ваши дома.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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