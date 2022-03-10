Какие компании не решаются закрыть свои офисы и остаются в России, продолжая спонсировать агрессора

Несмотря на кровавую и беспринципную войну, которую начала Россия против Украины, эти торговые марки не стали уходить из страны-агрессора

Компании, которые остались в России и продолжают инвестировать в войну / Фото: pixabay.com

Все сознательные торговые марки и бренды уже попрощались с Россией, хотя некоторые сопроводили это словом "временно". Тем не менее, голые витрины магазинов говорят содержательнее любых слов: мораль превыше всего, не умеете жить в цивилизованном мире – оставайтесь в своем каменном веке. К сожалению, некоторые компании и торговые марки пытаются усидеть на "двух стульях" и не спешат принимать категоричное решение, о них рассказали в МЗС.

Старая пословица говорит: молчишь – значит, поддерживаешь. Вы должны понимать, что каждый товар, который , производится или продается компанией на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет.

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Другими словами – оставшиеся в России компании спонсируют войну и убийство детей. И мы не утрируем! За две недели неспровоцированной военной агрессии России в результате авиационных ударов и расстрелов уже погибли более 50 детей. Так знайте же этих "героев в лицо".

Компании, которые остались в РФ / Фото: t.me/UkraineNow

Украина призывает эти компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ! А ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировать такие компании и их продукты.

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Напомним, Victoria's Secret приостанавливают работу в России. Возвращаются времена панталон и самодельных бюстгальтеров.

Также H&M останавливают все продажи в России. Шейте вещи сами.