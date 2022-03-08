Снег, ветер и совсем немного потерпеть до весны: какой будет погода в Украине 8-го марта

Какой будет погода сегодня, рассказывает синоптик Наталья Диденко. Выбрали самое интересное. Не забудьте тепло одеться

Какой будет погода 8-го марта в Украине / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8-го Марта, мы рассказываем, как день борьбы за права женщин стал "праздником весны и любви". А синоптик Наталья Диденко дала подробный прогноз на этот день.

Так, вторник в Украине принесет снег. Он выпадет практически повсюду. Днем в западных областях, а также в Киевской и Черниговской областях снег прекратиться. Надеемся, что так и будет с обстрелами российских оккупантов.

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Температура воздуха 8-го марта: ночью будет держаться от -2°C до -6°C. В Харьковской, Сумской и Полтавской до -8°C. Днем будет немного теплее – от -1°C до +3°C.

Обратите внимание, что сегодня в Украине будет сильный ветер. Если у вас есть острая необходимость выйти на улицу – тепло одевайтесь. Пусть этот ветер быстрее сдует всякую нечисть из Украины.

В Киеве ночью будет снег, но днем весна возьмет свое – без осадков, но сильный ветер. Ночью ожидается -3°C, а днем температура будет близко нуля.

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Есть и позитивный момент – синоптик обещает потепление с 12 марта.

Наталья Диденко пишет:

Хай це буде банальністю, яка звучить у ці страшні дні дуже часто – війна дуже чітко висвітлює, як рентгеном, хто є хто. Але ж скільки навколо прекрасних людей, просто прекрасних, без понтів і фальші. Не забудьте завтра тепліше одягнутися – буде вітер і сніжок.

И помните – Все буде Україна!

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