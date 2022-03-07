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8 Марта – как день борьбы за права женщин стал "праздником весны и любви"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 марта, 16:50
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Уместно ли сейчас, во время войны с Россией, праздновать день 8 Марта, чтобы никого не обидеть? Что действительно стоит за этой датой – в материале
8 марта превратился в праздник "весны и любви" в советское время: а вообще это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию
8 марта превратился в праздник "весны и любви" в советское время: а вообще это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию / Фото: istockphoto.com, freepik.com

День 8 Марта, с поздравлениями "весны и любви", цветами и подарками женщинам – традиция советская: и следование ей сейчас, во время войны с Россией у сотен тысяч украинцев и украинок вызывает резкую критику и отторжение.

Однако сам день 8 Марта, цитируя украинскую Википедию, появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию еще до появления СССР. Так стоит ли отказываться от празднования 8 Марта и что на самом деле он означает?

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Откуда взялось 8 Марта – история праздника

Президент Украинской ассоциации исследовательниц женской истории, доктор исторических наук Оксана Кись в своем материале, посвященному истории 8 Марта пишет, что для подавляющего большинства рядовых украинцев этот день ассоциируется только с "весной, красотой и вечной женственностью".

А начало дня 8 Марта исходит от периодических забастовок и протестов работниц текстильных фабрик в США и Европе во второй половине ХІХ — начале ХХ в. В результате 28 февраля 1909 г. под руководством Социалистической партии тысячи американок отмечали Национальный день прав женщин в США.

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Предложение ежегодно весной отмечать день прав женщин на международном уровне принадлежит известной политической деятельнице того времени Кларе Цеткин. Эту идею она высказала на Второй Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в августе 1910 года, где более 100 делегаток из 17 стран единодушно ее поддержали.

Предложение ежегодно весной отмечать день прав женщин на международном уровне принадлежит политической деятельнице того времени Кларе Цеткин
Предложение ежегодно весной отмечать день прав женщин на международном уровне принадлежит политической деятельнице того времени Кларе Цеткин / Фото: genderindetail.org.ua

И уже в следующем году 19 марта более 1 млн. женщин по всей Европе вышли на уличные акции, чтобы озвучить свои требования по равноправию в политической сфере и на рынке труда. В последующие годы празднование Международного дня женщин происходило ежегодно.

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Немецкий плакат "Женский день", посвященный 8 марта (1914)? перевод: "Дайте нам, женщинам, избирательное право. Женский день, 8 марта 1914 г. "
Немецкий плакат "Женский день", посвященный 8 марта (1914)? перевод: "Дайте нам, женщинам, избирательное право. Женский день, 8 марта 1914 г. " / Фото: Wikipedia

В том числе на территории тогдашней Российской империи, под властью которой в то время находилась большая часть Украины. Как видите, история Международного дня прав женщин началась задолго до возникновения большевизма, как политического явления.

Как 8 Марта стал "днем цветов и женственности"

Впервые женский день был отмечен в советской Украине в 1920 г., а уже в 1921 г. 8 Марта стал государственным праздником в СССР. С тех пор фактически начались процессы целенаправленного переопределения этого праздника, в результате которых день солидарности женщин в борьбе с гендерной дискриминацией превратился в праздник весны и вечной женственности.

Примерно в 1930-е годы прошлого века в общественном сознании закрепляется мнение о том, что советское государство и компартия предоставили женщинам все права, а не женщины сами их добыли в борьбе, получили, отстояли их в ходе революционных преобразований.

В конце 60-х появляется традиция поздравлять женщин на 8 марта цветами, дарить конфеты и делать другие приятные безделушки
В конце 60-х появляется традиция поздравлять женщин на 8 марта цветами, дарить конфеты и делать другие приятные безделушки

Поворотным моментом по смыслу и стилю празднования женского дня стал 1965 год, когда 8 марта приобрело статус государственного выходного дня. С конца 1960-х можно с уверенностью говорить о превращении 8 марта в праздник, который по своему смыслу приближался ко дню матери. Именно в это время и появляется традиция поздравлять женщин в этот день цветами, дарить конфеты и делать другие приятные безделушки.

Какая же на самом деле идея 8 Марта, что празднуют?

В итоге к концу 1980-х годов в СССР сформировался очень специфический способ празднования Международного женского дня, наполненного смыслами, атрибутами и ритуалами, которые были фактически противоположны первобытным идеям, вложенным в этот праздник феминистками начала ХХ века.

За семьдесят лет советской власти 8 Марта было лишено своего политического протестного потенциала, оно было не только получено, но и одомашнено, и превратилось в праздник чествования "весны и вечной женственности". Форма его празднования претерпела невероятные трансформации — от массовых политических уличных акций — до цветов-конфет и детских концертов для мамочек.

В конце 60-х появляется традиция поздравлять женщин на 8 марта цветами, дарить конфеты и подарки
В конце 60-х появляется традиция поздравлять женщин на 8 марта цветами, дарить конфеты и подарки / Фото: genderindetail.org.ua

Женщин прославляли уже не за их общественные роли или достижения, но за их "чисто женские добродетели" и награждали пожеланиями "чисто женского счастья". Но в 1970-х годах по миру прокатилась так называемая "вторая волна феминизма": женские организации активно давили на правительства своих стран и международные структуры, требуя на практике обеспечить женщинам равные права и возможности.

Следствием этих массовых и целенаправленных усилий явились изменения в национальных законодательствах стран Европы и Северной Америки. К тому же ООН провозгласила 1975 год годом женщин, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации женщин, а в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию № 32/142, согласно которой каждой из стран-участниц предлагалось отмечать Международный День прав женщин.

В 1970-х годах по миру прокатилась "вторая волна феминизма": женские организации требовали обеспечить женщинам равные права и возможности
В 1970-х годах по миру прокатилась "вторая волна феминизма": женские организации требовали обеспечить женщинам равные права и возможности / Фото: genderindetail.org.ua

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую ратифицировали 150 стран (в том числе и Украинская ССР в 1980 году). Таким образом, страны-участницы не только признавали существование фактов дискриминации женщин, но и брали на себя обязательства по осуществлению мер и усилий по ее ликвидации.

С 1996 года ежегодные празднования Международного дня прав женщин под эгидой ООН проходят под определенным лозунгом, в котором отмечается одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться женщинам на пути к равноправию.

Тезис о неизвестности Международного женского дня за пределами бывшего соцлагеря – ошибочен, этот день был и остается важной датой для феминисток во всем мире, днем солидарности в отстаивании женских прав
Тезис о неизвестности Международного женского дня за пределами бывшего соцлагеря – ошибочен, этот день был и остается важной датой для феминисток во всем мире, днем солидарности в отстаивании женских прав / Фото: genderindetail.org.ua

Например, в 2000 году темой 8 марта была "Женщины объединяются ради мира"; лозунгом 2013 года было "Обещание есть обещание: пора действовать, чтобы прекратить насилие над женщинами". В прошлом году празднование женского дня происходило под лозунгом "Время пришло: городские и сельские активистки меняют жизнь женщин".

А что сегодня, как праздновать 8 Марта?

Подструктура ООН – UN Women – ежегодно использует 8 Марта как возможность привлечь внимание правительств стран мира к конкретным проблемам женщин, – например, более низкому, чем у мужчин, уровню зарплат или нежеланию мужчин идти в отпуск по уходу за детьми. До сих пор острой проблемой остается тема харассмента женщин при трудоустройстве со стороны мужчин-начальников и т.д.

Активистки разных стран 8 марта проводят публичные акции, чтобы заявить о дискриминации, озвучить требования, требовать обеспечения своих прав
Активистки разных стран 8 марта проводят публичные акции, чтобы заявить о дискриминации, озвучить требования, требовать обеспечения своих прав / Фото: istockphoto.com

Сами активистки разных стран в этот день проводят разнообразные публичные акции, чтобы заявить о дискриминации, озвучить требования, требовать обеспечения своих прав. Но для многих украинок все еще нелегко отказаться от редкой в ​​этой трудной жизни возможность получить какие-то проявления внимания и подарки в этот день.

Уверена, что вскоре женщинам удастся понять, что каждая из нас заслуживает уважения, равных возможностей и доступа к ресурсам, любви, заботе, добрым словам и поддержке ежедневно, постоянно, а не как исключение – раз в год, – пишет Оксана Кись,- И чтобы другие видели в нас равноценную и равноправную человеческую личность, уважали наше человеческое достоинство и уважали наши права, мы сами должны научиться воспринимать себя прежде всего, как полноценных людей, как полноправных гражданок, имеющих собственные нужды, интересы, потенциал и осознающие это, а не как таких "жиночек", незаметных помощниц мужчин в их больших делах, ограниченных бытом хранительниц очага или украшения мужского досуга...

Сегодня тысячи женщин работают в полиции и служат в армии, защищают нашу страну от нападения войск РФ. Тысячи женщин сегодня также волонтерят, помогают с расселением беженцев, готовят еду, закупают продукты и передают нашим бойцам на передовую.

И для множества женщин лучшим подарком (и не только на 8 марта) станет разделение домашних обязанностей, помощь с детьми, возможность уделить время себе, а не быть бесконечным психотерапевтом и выслушивать жалобы всех родственников.

Сегодня тысячи женщин работают в полиции и служат в армии, защищают нашу страну от нападения войск РФ, а не являются "украшением коллектива"
Сегодня тысячи женщин работают в полиции и служат в армии, защищают нашу страну от нападения войск РФ, а не являются "украшением коллектива" / Фото: istockphoto.com

А вообще – спросите вашу жену, подругу, маму или дочь, что она думает про 8 Марта и чего бы хотела в этот день. Веди сегодня, именно благодаря движению женщин во всем мире и борьбе за свои права, у них есть выбор: делать карьеру – или стать мамой, носить платья – или джинсы. Так будет и дальше, потому что война обязательно закончится нашей победой!

Также важно сохранить свое эмоциональное здоровье, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".

Если вы – кормящая мама, то вам могут помочь советы врача "Как сохранить грудное молоко и кормить грудью, если вы в бомбоубежище".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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