Слушайте: 39 любимых треков Квентина Тарантино

В плейлист вошли песни, которые режиссер использовал в качестве саундтреков к своим картинам за последние 20 лет. Среди них и You Never Can Tell Чака Берри из фильма "Убить Билла"

Квентин Тарантино известный меломан, а также любитель потанцевать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня Сегодня, 27 марта, 59-летие отмечает один из самых культовых режиссеров современности – Квентин Тарантино. За что мы обожаем эстетику картин Квентина, так это за исключительное чувство юмора, интригующий сюжет, подачу, блестящий выбор актеров. Бесспорно, фильмы Тарантино давно вошли в историю кинематографа, а изучать их будут не одно поколение будущих режиссеров. В день рождения Квентина, мы нашли плейлист, который режиссер составил специально к премьере "фильма Однажды в Голливуде". Тарантино решил собрать для своих поклонников самые любимые треки, которые когда-либо использовал в своих картинах за последние 20 лет. В плейлисте на музыкальном стриминговом сервисе Spotify собраны 39 треков, общей продолжительностью около 3-х часов. В подборку вошли сингл Нэнси Синатра Bang Bang, который звучит в начале первой части "Убить Билла", You Never Can Tell Чака Берри, под который Ума Турман и Джон Траволта исполнили твист в самой знаменитой сцене из "Криминального чтива", а также саундтреки из "Джанго освобожденного". Что интересно, Квентин Тарантино известный меломан. Режиссер не раз признавался, что музыку любит так же сильно, как и кино. Организаторы кинофестивалей специально стараются подпоить Квентина до того, как он прибудет на красную дорожку мероприятия. Немного подвыпивший, Тарантино всегда начинает веселиться и танцевать, что веселит публику и привлекает СМИ. Ранее мы рассказывали, каким получился документальный фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и его феномене.