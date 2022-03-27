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Слушайте: 39 любимых треков Квентина Тарантино

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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27 марта, 13:14
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В плейлист вошли песни, которые режиссер использовал в качестве саундтреков к своим картинам за последние 20 лет. Среди них и You Never Can Tell Чака Берри из фильма "Убить Билла"
Квентин Тарантино известный меломан, а также любитель потанцевать
Квентин Тарантино известный меломан, а также любитель потанцевать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 марта, 59-летие отмечает один из самых культовых режиссеров современности – Квентин Тарантино.

За что мы обожаем эстетику картин Квентина, так это за исключительное чувство юмора, интригующий сюжет, подачу, блестящий выбор актеров. Бесспорно, фильмы Тарантино давно вошли в историю кинематографа, а изучать их будут не одно поколение будущих режиссеров.

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В день рождения Квентина, мы нашли плейлист, который режиссер составил специально к премьере "фильма Однажды в Голливуде". Тарантино решил собрать для своих поклонников самые любимые треки, которые когда-либо использовал в своих картинах за последние 20 лет.

В плейлисте на музыкальном стриминговом сервисе Spotify собраны 39 треков, общей продолжительностью около 3-х часов.

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В подборку вошли сингл Нэнси Синатра Bang Bang, который звучит в начале первой части "Убить Билла", You Never Can Tell Чака Берри, под который Ума Турман и Джон Траволта исполнили твист в самой знаменитой сцене из "Криминального чтива", а также саундтреки из "Джанго освобожденного".

Что интересно, Квентин Тарантино известный меломан. Режиссер не раз признавался, что музыку любит так же сильно, как и кино. Организаторы кинофестивалей специально стараются подпоить Квентина до того, как он прибудет на красную дорожку мероприятия. Немного подвыпивший, Тарантино всегда начинает веселиться и танцевать, что веселит публику и привлекает СМИ.

Ранее мы рассказывали, каким получился документальный фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и его феномене.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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